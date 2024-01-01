Оновлений Citroen C4 прибув в українські автосалони: що змінилось

Новинка відрізняється від попередника зміненій передній частині з яскравими LED-фарами та овальним логотипом. Всередині – нова цифрова 7-дюймова панель приладів, натомість залишились сидіння Citroen Advanced Comfort та підвіска Progressive Hydraulic Cushions.

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Головна відмінність рестайлінгового Citroen C4 – новий бензиново-електричний гібридний силовий агрегат 1.2 Hybrid 136. Він пропонує достатню потужність (136 к.с. та 230 Нм) для динамічного старту з місця та впевнених прискорень на трасі, оснащена сучасною 6-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач з подвійним зчепленням та забезпечує можливість короткочасного руху виключно на електроприводі.

Водночас прихильники перевірених часом рішень можуть обрати для себе двигун 1.2 PureTech 130 з добре відомим бензиновим 1,2-літровим турбодвигуном та класичною гідромеханічною 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач.



Окрім вибору двигунів, Citroen C4 також пропонує покупцям вибір з двох комплектацій. Причому навіть стартовий варіант 4 YOU вже має все необхідне для безпеки та комфорту: система стабілізації, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, клімат-контроль, датчики паркування, цифрова панель приладів, мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, фари ECO LED, легкосплавні колісні диски тощо.

На рівень вище знаходиться версія MAX, що додає: адаптивний круїз-контроль, систему розпізнавання дорожніх знаків, адаптивне дальнє світло, систему утримання смуги руху, контроль «сліпих зон» дзеркал, камеру заднього огляду та багато іншого.

Також для автомобіля доступні різноманітні пакети-опції: панорамний скляний люк з електроприводом та бездротова зарядка для мобільного телефону, система напівавтономного водіння, контрастне фарбування кузова з чорним дахом тощо.

Вартість автомобіля залежно від двигуна та комплектації становить: