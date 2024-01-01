Обновленный Citroen C4 прибыл в украинские автосалоны: что изменилось

Новинка отличается от предшественника измененной передней частью с яркими LED-фарами и овальным логотипом. Внутри – новая цифровая 7-дюймовая панель приборов, зато остались сиденья Citroen Advanced Comfort и подвеска Progressive Hydraulic Cushions.

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Главное отличие рестайлингового Citroen C4 – новый бензиново-электрический гибридный силовой агрегат 1.2 Hybrid 136. Он предлагает достаточную мощность (136 л.с. и 230 Нм) для динамичного старта с места и уверенных ускорений на трассе, оснащена современной 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением и обеспечивает возможность кратковременного движения исключительно на электроприводе.

В то же время сторонники проверенных временем решений могут выбрать для себя двигатель 1.2 PureTech 130 с хорошо известным бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем и классической гидромеханической 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.



Кроме выбора двигателей, Citroen C4 также предлагает покупателям выбор из двух комплектаций. Причем даже стартовый вариант 4 YOU уже имеет все необходимое для безопасности и комфорта: система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, климат-контроль, датчики парковки, цифровая панель приборов, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, фары ECO LED, легкосплавные колесные диски и тому подобное.

На уровень выше находится версия MAX, что добавляет: адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, адаптивный дальний свет, систему удержания полосы движения, контроль "слепых зон" зеркал, камеру заднего вида и многое другое.

Также для автомобиля доступны различные пакеты-опции: панорамный стеклянный люк с электроприводом и беспроводная зарядка для мобильного телефона, система полуавтономного вождения, контрастная покраска кузова с черной крышей и тому подобное.

Стоимость автомобиля в зависимости от двигателя и комплектации составляет: