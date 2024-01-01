Концептуальный Citroen 70-х годов может получить серийную версию

Как передает Фокус, о возрождении концепции в качестве серийной модели сообщил шеф-дизайнер DS Automobiles Тьерри Метроз британскому изданию Top Gear. В сентябре дебютировал концепт DS SM Tribute, как дань 10-летию DS Automobiles.

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Его разработкой также руководил Тьерри Метроз и концептуальный автомобиль получил стиль оригинальной модели 70-х годов. Если план серийного производства будет одобрен, Тьерри Метроз сказал, что купе будет основано на базе GranTurismo и изготовлено “небольшими партиями” (от 50 до 200 авто) со стоимостью 1 миллион долларов.

Говорят, что и генеральный директор Stellantis Карлос Таварес, и генеральный директор DS Оливье Франсуа поддерживают проект, пока он будет прибыльным. Ожидается, что автомобиль получит 3,0-литровый V6 твин-турбо и 8-ступенчатый автомат.

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На Maserari GranTurismo этот двигатель предлагают в версиях на 490 и 550 сил. Оригинальный SM, который предлагался с 1970 по 1975 годы, также был оснащен двигателем Maserati V6. Всего было выпущено 12 920 этих авто.