Что известно о DS7 следующего поколения

DS Automobiles готовит новую генерацию одной из своих самых успешных моделей – кроссовера DS7. Новинка будет предлагаться в гибридном и электрическом исполнениях.

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Несмотря на то, что кроссовер уже находится на этапе разработки, в отличие от большего DS8, который уже был замечен во время тестирования, никаких камуфлированных прототипов нового DS7 до сих пор не замечали. Из-за этого, художники Carscoops решили создать собственную воображаемую модель.

Они предоставили кроссоверу черты актуального языка дизайна компании, в частности шестиугольную решетку радиатора с узкими фарами, подобно тем, что имеет DS4 Задняя часть имеет тонкие задние фонари, похожие на драгоценный камень, декоративные вентиляционные отверстия и упрощенную нижнюю панель без видимых выхлопных труб.

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Согласно текущей стратегии автопроизводителя, эмблема DS сопровождается надписью "DS Automobiles". Ожидается, что DS7 начального уровня будет иметь широко распространенный 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в сочетании с 48-вольтовой системой, интегрированной в шестиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Мощность ДВС составляет 136 л.с., а электромотор выдает дополнительные 28 лошадиных сил.

Электрические версии будут иметь значительно более высокую мощность. Peugeot E-3008 и E-5008 предлагают выбор между аккумуляторными блоками емкостью 73 кВт-ч и 98 кВт-ч, обеспечивающими запас хода до 700 км. Вариант с одним двигателем и передним приводом выдает 210 или 230 л.с., тогда как флагманская полноприводная версия имеет 320 л.с. По слухам, подобные спецификации будет иметь новый DS7.