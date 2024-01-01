Що відомо про DS7 наступного покоління

DS Automobiles готує нову генерацію однієї зі своїх найуспішніших моделей – кросовера DS7. Новинка пропонуватиметься у гібридному та електричному виконаннях.

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Попри те, що кросовер вже перебуває на етапі розробки, на відміну від більшого DS8, який вже був помічений під час тестування, жодних камуфльованих прототипів нового DS7 досі не помічали. Через це, художники Carscoops вирішили створити власну уявну модель.

Вони надали кросоверу риси актуальної мови дизайну компанії, зокрема шестикутну решітку радіатора з вузькими фарами, подібно до тих, що має DS4 Задня частина має тонкіші задні ліхтарі, схожі на дорогоцінний камінь, декоративні вентиляційні отвори та спрощену нижню панель без видимих вихлопних труб.

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Згідно з поточною стратегією автовиробника, емблема DS супроводжується написом «DS Automobiles». Очікується, що DS7 початкового рівня матиме широко поширений 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом у поєднанні з 48-вольтовою системою, інтегрованою в шестиступеневу коробку передач з подвійним зчепленням. Потужність ДВЗ становить 136 к.с., а електромотор видає додаткові 28 кінських сил.

Електричні версії матимуть значно вищу потужність. Peugeot E-3008 і E-5008 пропонують вибір між акумуляторними блоками ємністю 73 кВт-год і 98 кВт-год, що забезпечують запас ходу до 700 км. Варіант з одним двигуном і переднім приводом видає 210 або 230 к.с., тоді як флагманська повнопривідна версія має 320 к.с. За чутками, подібні специфікації матиме новий DS7.