Нова функція Geofencing створена для відповідності автомобілів марки DS екологічним нормам європейських «зелених зон».

Функція Geofencing в Plug-In-гібридних моделях DS Automobiles автоматично перемикає силовий агрегат на електричний режим роботи, коли автомобілі потрапляють у зони з вимогою низького рівня викидів LEZ (Low Emission Zone).

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Нова функція Geofencing доступна в Європі на моделях DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE, DS 9 E-TENSE з мультимедійною системою DS IRIS SYSTEM та з активованим режимом Plug-In-гібридної силової установки. Українці також можуть відчути всі переваги електрифікованих моделей Бренду DS Automobiles – адже у нас продаються DS 7 E-TENSE та DS 3 E-TENSE.

Запуск нової функції Geofencing пов’язаний з розгортанням зон з низьким рівнем викидів LEZ (скорочення від Low Emission Zone) по всій Європі. У будь-якому регіоні ці зони мають на меті зменшити кількість забруднення від транспортних засобів шляхом поступового обмеження територій використання автомобілів, які не відповідають певним нормам.

Під час наближення до зони з низьким рівнем викидів LEZ, водій отримує відповідне попередження, а при в’їзді у визначену зону – автоматично вибирається електричний режим руху (якщо в акумуляторі достатньо енергії). Таким чином, ефективність та екологічність Plug-In-гібридних моделей може бути максимально збільшена.

На цифровій навігаційній мапі мультимедійної системи Connected Navigation зони з низьким рівнем викидів LEZ позначені зеленим кольором та піктограмами.

Дванадцять зон LEZ вже зараз діють у деяких містах Франції: у Парижі, Марселі, Ліоні, Тулузі, Ніцці, Монпельє, Реймсі, Сент-Етьєні, Греноблі, Клермон-Феррані, Руані. До цього переліку планують приєднатись ще близько 30 територій, міст та містечок. Загалом вже зараз в Європі близько десятка країн запроваджують подібні зони.