Новая функция Geofencing создана для соответствия автомобилей марки DS экологическим нормам европейских "зеленых зон".

Функция Geofencing в Plug-In-гибридных моделях DS Automobiles автоматически переключает силовой агрегат на электрический режим работы, когда автомобили попадают в зоны с требованием низкого уровня выбросов LEZ (Low Emission Zone).

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Новая функция Geofencing доступна в Европе на моделях DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE, DS 9 E-TENSE с мультимедийной системой DS IRIS SYSTEM и с активированным режимом Plug-In-гибридной силовой установки. Украинцы также могут ощутить все преимущества электрифицированных моделей DS Automobiles – ведь у нас продаются DS 7 E-TENSE и DS 3 E-TENSE.

Запуск новой функции Geofencing связан с развертыванием зон с низким уровнем выбросов LEZ (сокращение от Low Emission Zone) по всей Европе. В любом регионе эти зоны имеют целью уменьшить количество загрязнения от транспортных средств путем постепенного ограничения территорий использования автомобилей, которые не соответствуют определенным нормам.

При приближении к зоне с низким уровнем выбросов LEZ, водитель получает соответствующее предупреждение, а при въезде в определенную зону – автоматически выбирается электрический режим движения (если в аккумуляторе достаточно энергии). Таким образом, эффективность и экологичность Plug-In-гибридных моделей может быть максимально увеличена.

На цифровой навигационной карте мультимедийной системы Connected Navigation зоны с низким уровнем выбросов LEZ обозначены зеленым цветом и пиктограммами.

Двенадцать зон LEZ уже сейчас действуют в некоторых городах Франции: в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Ницце, Монпелье, Реймсе, Сент-Этьене, Гренобле, Клермон-Ферране, Руане. К этому перечню планируют присоединиться еще около 30 территорий, городов и городков. В общем уже сейчас в Европе около десятка стран вводят подобные зоны.