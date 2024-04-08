Новий електрифікований гібридний силовий агрегат HYBRID, що поєднує бензиновий турбодвигун та електромотор.

Моделі з позначенням HYBRID мають акумулятор з можливістю самозаряджання під час руху, а також електромотор, який дозволяє їздити до половини шляху у місті без викидів вихлопних газів.

Виробник обіцяє, що на DS 3 та DS 4 у версіях HYBRID буде скорочення споживання палива майже на 20% порівняно з версіями, оснащеними звичайним бензиновим двигуном PureTech 130 та автоматичною коробкою передач.

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Для DS Automobiles 2024 рік – це рік прискорення власної електрифікації. Напередодні випуску повністю 100% електричних моделей DS Automobiles представляє нові електрифіковані варіанти вже відомих автомобілів – DS 3 HYBRID та DS 4 HYBRID.

Завдяки версіям HYBRID, клієнти Бренду DS Automobiles можуть отримати всі переваги електрифікованої гібридної технології з самозарядним акумулятором. Керування процесом заряду акумулятора повністю автоматизоване, усе відбувається без необхідності підключення до зовнішньої мережі живлення (побутової розетки, зарядної станції тощо).

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За допомогою електродвигуна авто надзвичайно тихо пересувається, що важливо під час руху на прибудинковій території. Для міської поїздки на кілька кілометрів версія HYBRID дає змогу пересуватись за рахунок електроприводу більше 50% часу, що дозволяє зменшити споживання палива майже до 20% у порівнянні зі звичайним бензиновим автомобілем.

На трасі поєднання бензинового двигуна та електромотору забезпечує кращу ефективність, гнучкість керування, високу потужність. Електродвигун гарантує додатковий крутний момент на низьких обертах під час рушання з місця, а також у разі необхідності стрімкого прискорення.

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Система HYBRID розроблена для повністю самостійної роботи й не вимагає від водія будь-яких додаткових дій. Так, акумуляторна батарея заряджається автоматично під час руху: або завдяки генерації енергії бензиновим двигуном, або завдяки рекуперації під час гальмувань.

Отже, немає необхідності підключати кабелі для зарядки та чекати заряджання акумулятора. Крім того, під час фази уповільнення автоматично спрацьовує система рекуперації енергії – це сприяє зменшенню використання традиційних механічних гальм (колодки та диски), що позитивно впливає на термін служби гальм та дозволяє додаткового скоротити викиди забруднюючого пилу від гальмівної системи автомобіля.

Тиха робота гібридного силового агрегату дуже важлива у місті, де тиша приносить користь навколишньому середовищу та місцевим жителям. Водночас, для безпеки пішоходів передбачена звукова система AVAS, яка видає легкий звук коли автомобіль проїжджає повз людей, будинки, інші об’єкти зі швидкістю до 30 км/год.





Компоненти гібридної системи HYBRID встановлені під капотом та в нижній частині кузова, вони не впливають на практичність та простір салону або місткість багажника – усі ці показники точно такі ж, як і в бензинових версіях автомобілів DS 3 та DS 4.

Новий силовий агрегат HYBRID складається з бензинового двигуна потужністю 136 кінських сил та крутним моментом 230 Нм, що поєднаний з новою шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, яка включає в себе електромотор потужністю 21 кВт (або 28 кінських сил) та крутним моментом 55 Нм.

Літій-іонний акумулятор типу NMC ємністю 0,9 кВт*год живить електричну систему гібридного силового агрегату та має функцію само-зарядки під час руху.

Компактний трициліндровий бензиновий турбомотор має робочий об’єм 1 199 куб.см та розвиває потужність 136 кінських сил і 230 Нм крутного моменту вже на 1 750 об/хв. Нова версія двигуна працює за циклом Міллера, який забезпечує підвищену термодинамічну ефективність й, відповідно, значне скорочення викидів вуглекислого газу CO 2 та зниження споживання палива. Також двигун оснащений новим ланцюгом приводу ГРМ (газорозподільчого механізму) та новим турбокомпресором із змінною геометрією, що дозволяє максимально підвищити його відгуки навіть на низьких обертах.

Інша ключова складова гібридної системи – це синхронний електродвигун з постійними магнітами, що інтегрований у нову шестиступеневу трансмісію e-DCS6 з подвійним зчепленням. Маючи потужність 21 кВт (або 28 кінських сил) та максимальний крутний момент 55 Нм, електромотор може забезпечити пересування автомобіля виключно на електроприводі.

Крім того, під час уповільнення автомобіля, електродвигун може працювати як генератор – для відновлення енергії та живлення акумуляторної батареї ємністю 0,9 кВт*год, яка розташована в нижній частині кузова (під підлогою салону). Гібридна система також забезпечує дуже швидкий запуск бензинового двигуна.

Сучасна коробка передач e-DCS6 також сприяє максимальному комфорту та ефективності гібридного силового агрегату HYBRID. Завдяки свої конструкції з подвійними зчепленнями, автоматична коробка перемикання передач не має перерв-пауз в передаванні крутного моменту від двигунів до коліс автомобіля – завдяки чому створюється відчуття надзвичайно плавного руху. Електромотор гібридної системи, інвертор-перетворювач електричного струму, а також блок керування інтегровані в один модуль для економії місця та маси.

Завдяки використанню гібридного силового агрегату, вдалось значно покращити динамічні характеристики автомобілів. Наприклад:

DS 3 HYBRID демонструє час розгону від 0 до 100 км/год за 8,4 секунди та час проходження 1 000 метрів зі старту за 29,7 секунд – це відповідно на 1,2 секунди краще та на 1,1 секунду швидше у порівнянні з автомобілем DS 3 PureTech 130.

DS 4 HYBRID демонструє час розгону від 0 до 100 км/год за 10,4 секунди та час проходження 1 000 метрів зі старту за 31,7 секунд – це відповідно на 1,2 секунди краще та на 1,3 секунду швидше у порівнянні з автомобілем DS 4 PureTech 130.

Оскільки в гібридній системі HYBRID перемикання з одного двигуна на інший відбувається непомітно, для інформування водія передбачено кольоровий індикатор швидкості – він стає блакитним під час руху лише на електроприводі. Крім того, на дисплеї цифрової панелі приладів можна відображати потоки енергії, рівень заряду акумулятора, споживання та рекуперацію енергії. Нарешті, передбачена можливість відслідковувати відсоток шляху, пройденого тільки на електроприводі – таку інформацію в режимі реального часу демонструє бортовий комп'ютер, а також виводиться загальний звіт наприкінці подорожі.

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