Частка гібридних автомобілів на українському ринку зростає. Причому така тенденція спостерігається як серед нових, так і серед вживаних авто.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром.

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Це на 54% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (118 од.). Другий результат у Toyota Camry (85 од.). Третій за популярністю - Nissan Qashqai (56 шт.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (65 шт.). Також у лідерській трійці: Toyota Prius (52 шт.) та Toyota RAV-4 (42 шт.).