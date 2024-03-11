Доля гибридных автомобилей на украинском рынке растет. Причем такая тенденция наблюдается как среди новых, так и среди подержанных авто.
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром.
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Это на 54% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.
В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (118 ед.). Второй результат у Toyota Camry (85 ед.). Третий по популярности - Nissan Qashqai (56 шт.).
В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (65 шт.). Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 шт.) и Toyota RAV-4 (42 шт.).