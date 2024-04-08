PHEV-гібриди пропонують переваги як бензинових, так і електричних авто, поєднавши в собі бензиновий двигун та можливість пересуватись на електричній тязі. Проте, за статистикою, напрочуд велика кількість власників не використовують електричний запас ходу.

Насправді конструкція плагін-гібрида влаштована так, що дозволяє автомобілю працювати як звичайний гібрид, навіть коли заряд батареї досяг критично низького показника. Все тому, що частина ємності батареї залишається в резерві.

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Навіть рухаючись виключно шляхом використання бензинового мотору, автомобіль заряджає батарею завдяки рекуперації та так званого “запозичення енергії від двигуна”. Деякі плагін-гібриди здатні таким чином накопичити від 3 до 5 км запасу ходу на електриці під час спуску з довгого крутого схилу.

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До того ж ще однією перевагою PHEV є дешева батарея. Батарея плагін-гібридів має меншу ємність, а тому дешевша у виробництві. Менша ємність також дозволяє швидко заряджати акумулятор. Зазвичай, близько двох годин достатньо для того, аби зарядити батарею авто від зарядної станції 240 В (Type 2).

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Однак, у PHEV-гібридів є один суттєвий недолік: звіти про надійність, отримані Consumer Reports, свідчать про те, що плагіни мають більше проблем із надійністю, ніж звичайні м’які гібриди або класичні автомобілі з ДВЗ.

Глибший аналіз вказує на те, що це пов’язано зі складністю двох силових агрегатів, зокрема з використанням додаткових функцій PHEV, таких як зарядка за розкладом або підготовка салону через мобільний додаток.

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Проте, плагін-гібриди все одно є дешевшими за повністю електричні автомобілі, а можливість керувати PHEV без підзарядки є значною перевагою цих авто. До того ж плагін-гібриди мають набагато кращі показники витрат палива, ніж звичайні бензинові автівки.