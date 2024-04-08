PHEV-гибриды предлагают преимущества как бензиновых, так и электрических автомобилей, соединив в себе бензиновый двигатель и возможность передвигаться на электрической тяге. Однако, по статистике, удивительно большое количество владельцев не используют электрический запас хода.

На самом деле конструкция плагин-гибрида устроена так, что позволяет автомобилю работать как обычный гибрид, даже когда заряд батареи достиг критически низкого показателя. Все потому, что часть емкости батареи остается в резерве.

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Даже двигаясь исключительно за счет бензинового мотора, автомобиль заряжает батарею благодаря рекуперации и так называемому "заимствованию энергии от двигателя" Некоторые плагин-гибриды способны таким образом накопить от 3 до 5 км запаса хода на электричестве при спуске с длинного крутого склона.

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К тому же еще одним преимуществом PHEV является дешевая батарея. Батарея плагин-гибридов имеет меньшую емкость, а потому дешевле в производстве. Меньшая емкость также позволяет быстро заряжать аккумулятор. Обычно, около двух часов достаточно для того, чтобы зарядить батарею авто от зарядной станции 240 В (Type 2).

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Однако, у PHEV-гибридов есть один существенный недостаток: отчеты о надежности, полученные Consumer Reports, свидетельствуют о том, что плагины имеют больше проблем с надежностью, чем обычные мягкие гибриды или классические автомобили с ДВС.

Более глубокий анализ указывает на то, что это связано со сложностью двух силовых агрегатов, в частности с использованием дополнительных функций PHEV, таких, как зарядка по расписанию или подготовка салона через мобильное приложение.

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Однако, плагин-гибриды все равно дешевле полностью электрических автомобилей, а возможность управлять PHEV без подзарядки является значительным преимуществом этих авто. К тому же плагин-гибриды имеют гораздо лучшие показатели расхода топлива, чем обычные бензиновые машины.