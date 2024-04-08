Новый электрифицированный гибридный силовой агрегат HYBRID сочетает бензиновый турбодвигатель и электромотор.

Модели с обозначением HYBRID получили аккумулятор с возможностью самозарядки во время движения, а также электромотор, который позволяет ездить до половины пути в городе без выбросов выхлопных газов.

Производитель обещает, что на DS 3 и DS 4 в версиях HYBRID будет сокращение потребления топлива почти на 20% по сравнению с версиями, оснащенными обычным бензиновым двигателем PureTech 130 и автоматической коробкой передач.

Также интересно тест-драйв DS 4 Cross

Для DS Automobiles 2024 год – это год ускорения собственной электрификации. Накануне выпуска полностью 100% электрических моделей DS Automobiles представляет новые электрифицированные варианты уже известных автомобилей – DS 3 HYBRID и DS 4 HYBRID.

Благодаря версиям HYBRID, клиенты Бренда DS Automobiles могут получить все преимущества электрифицированной гибридной технологии с самозарядным аккумулятором. Управление процессом заряда аккумулятора полностью автоматизировано, все происходит без необходимости подключения к внешней сети питания (бытовой розетки, зарядной станции и т.д.).

Шина Continental UltraContact обеспечивает большой пробег, низкую шумность и отличные характеристики на мокрых поверхностях. Кроме того, специально для наших дорог шина получила усиленную боковину, поэтому не разорвется на ямах. Рекламная информация

С помощью электродвигателя авто очень тихо передвигается, что важно при движении на придомовой территории. Для городской поездки на несколько километров версия HYBRID позволяет передвигаться за счет электропривода более 50% времени, что позволяет уменьшить потребление топлива почти до 20% по сравнению с обычным бензиновым автомобилем.

На трассе сочетание бензинового двигателя и электромотора обеспечивает лучшую эффективность, гибкость управления, высокую мощность. Электродвигатель гарантирует дополнительный крутящий момент на низких оборотах во время трогания с места, а также в случае необходимости стремительного ускорения.

Также интересно какие гибридные авто покупают украинцы?

Система HYBRID разработана для полностью самостоятельной работы и не требует от водителя каких-либо дополнительных действий. Так, аккумуляторная батарея заряжается автоматически во время движения: или благодаря генерации энергии бензиновым двигателем, или благодаря рекуперации во время торможений.

Так что, нет необходимости подключать кабели для зарядки и ждать зарядки аккумулятора. Кроме того, во время фазы замедления автоматически срабатывает система рекуперации энергии – это способствует уменьшению использования традиционных механических тормозов (колодки и диски), что положительно влияет на срок службы тормозов и позволяет дополнительного сократить выбросы загрязняющего пыли от тормозной системы автомобиля.

Тихая работа гибридного силового агрегата очень важна в городе, где тишина приносит пользу окружающей среде и местным жителям. В то же время, для безопасности пешеходов предусмотрена звуковая система AVAS, которая издает легкий звук когда автомобиль проезжает мимо людей, дома, другие объекты со скоростью до 30 км/ч.





Компоненты гибридной системы HYBRID установлены под капотом и в нижней части кузова, они не влияют на практичность и пространство салона или вместимость багажника – все эти показатели точно такие же, как и в бензиновых версиях автомобилей DS 3 и DS 4.

Новый силовой агрегат HYBRID состоит из бензинового двигателя мощностью 136 лошадиных сил и крутящим моментом 230 Нм, который соединен с новой шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая включает в себя электромотор мощностью 21 кВт (или 28 лошадиных сил) и крутящим моментом 55 Нм.

Литий-ионный аккумулятор типа NMC емкостью 0,9 кВт * ч питает электрическую систему гибридного силового агрегата и имеет функцию само-зарядки во время движения.

Компактный трехцилиндровый бензиновый турбомотор имеет рабочий объем 1 199 куб.см и развивает мощность 136 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента уже на 1 750 об/мин. Новая версия двигателя работает по циклу Миллера, который обеспечивает повышенную термодинамическую эффективность и, соответственно, значительное сокращение выбросов углекислого газа CO 2 и снижение потребления топлива. Также двигатель оснащен новой цепью привода ГРМ (газораспределительного механизма) и новым турбокомпрессором с изменяемой геометрией, что позволяет максимально повысить его отзывы даже на низких оборотах.

Другая ключевая составляющая гибридной системы – это синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, интегрированный в новую шестиступенчатую трансмиссию e-DCS6 с двойным сцеплением. Имея мощность 21 кВт (или 28 лошадиных сил) и максимальный крутящий момент 55 Нм, электромотор может обеспечить передвижение автомобиля исключительно на электроприводе.

Кроме того, во время замедления автомобиля, электродвигатель может работать как генератор – для восстановления энергии и питания аккумуляторной батареи емкостью 0,9 кВт * ч, которая расположена в нижней части кузова (под полом салона). Гибридная система также обеспечивает очень быстрый запуск бензинового двигателя.

Современная коробка передач e-DCS6 также способствует максимальному комфорту и эффективности гибридного силового агрегата HYBRID. Благодаря своей конструкции с двойными сцеплениями, автоматическая коробка переключения передач не имеет перерывов-пауз в передаче крутящего момента от двигателей к колесам автомобиля – благодаря чему создается ощущение чрезвычайно плавного движения. Электромотор гибридной системы, инвертор-преобразователь электрического тока, а также блок управления интегрированы в один модуль для экономии места и массы.

Благодаря использованию гибридного силового агрегата, удалось значительно улучшить динамические характеристики автомобилей. Например:

DS 3 HYBRID демонстрирует время разгона от 0 до 100 км/ч за 8,4 секунды и время прохождения 1 000 метров со старта за 29,7 секунд – это соответственно на 1,2 секунды лучше и на 1,1 секунду быстрее по сравнению с автомобилем DS 3 PureTech 130.

DS 4 HYBRID демонстрирует время разгона от 0 до 100 км/ч за 10,4 секунды и время прохождения 1 000 метров со старта за 31,7 секунд – это соответственно на 1,2 секунды лучше и на 1,3 секунду быстрее по сравнению с автомобилем DS 4 PureTech 130.

Поскольку в гибридной системе HYBRID переключение с одного двигателя на другой происходит незаметно, для информирования водителя предусмотрен цветной индикатор скорости – он становится голубым во время движения только на электроприводе. Кроме того, на дисплее цифровой панели приборов можно отображать потоки энергии, уровень заряда аккумулятора, потребления и рекуперацию энергии. Наконец, предусмотрена возможность отслеживать процент пути, пройденного только на электроприводе – такую информацию в режиме реального времени демонстрирует бортовой компьютер, а также выводится общий отчет в конце путешествия.

Напомним, что будет, если не заряжать батарею плагин-гибридного авто?