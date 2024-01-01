DS готовит новый флагманский электрический кроссовер

По слухам, новая модель от французского автопроизводителя получит имя DS8. Шпионам Carscoops удалось сделать несколько фото экстерьера и интерьера тестового прототипа.

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Изюминкой интерьера является новый руль DS с четырьмя X-образными спицами, напоминающий футуристический концепт DS Mi 21 Manifesto. Кроме этого, в салоне есть наклонная центральная консоль с физическими кнопками и повернутый в сторону водителя дисплей мультимедиа.

Модель имеет кузов фастбек-кроссовер, поэтому несколько похож на своих собратьев по концерну, таких как Peugeot 408 и Citroen C5 X. Известно, что модель основана на платформе STLA Medium, которая совместима с как с передним, так и с полным приводом и способна предложить мощность от 218 до 387 лошадиных сил.

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Ранее DS заявила, что все модели, которые будут представлены с этого года, будут "исключительно 100% электрическими", однако, также не исключено, что впоследствии линейку пополнит вариант PHEV. Ожидается, что дебют модели состоится позже в этом году.