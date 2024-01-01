DS готує новий флагманський електричний кросовер

За чутками, нова модель від французського автовиробника отримає ім’я DS8. Шпигунам Carscoops вдалося зробити декілька фото екстер’єру та інтер’єру тестового прототипу.

Читайте також: Гібриди марки DS автоматично перемикатимуться на електрику в екологічних зонах

Родзинкою інтер’єру є нове кермо DS з чотирма X-подібними спицями, що нагадує футуристичний концепт DS Mi 21 Manifesto. Окрім цього, в салоні є похила центральна консоль з фізичними кнопками та повернутий в бік водія дисплей мультимедіа.

Модель має кузов фастбек-кросовер, тому дещо подібний до своїх побратимів по концерну, таких як Peugeot 408 і Citroen C5 X. Відомо, що модель заснована на платформі STLA Medium, яка сумісна з як з переднім, так і з повним приводом й здатна запропонувати потужність від 218 до 387 кінських сил.

Також цікаво: Представлено новий Citroen C3 Aircross

Раніше DS заявила, що всі моделі, які будуть представлені з цього року, будуть «виключно 100% електричними», проте, також не виключено, що згодом лінійку поповнить варіант PHEV. Очікується, що дебют моделі відбудеться пізніше цього року.