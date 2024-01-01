Представлено новий Citroen C3 Aircross

Нова модель значно більша за свого попередника і тепер має довжину в 4,39 м, що забезпечує можливість отримати практичний автомобіль з третім рядом сидінь, чи найкращий простір в рамках сегменту для пасажирів заднього ряду у 5-місній версії.

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C3 Aircross створено на платформі Smart Car, яку також використовують нещодавно представлені Fiat Grande Panda та Opel Frontera. Архітектура надає можливість створювати автомобілі з ДВЗ, електромобілі чи гібриди, тому новий C3 Aircross представлений в усіх варіантах.

Базова модель пропонується з трициліндровим 1,2-літровим двигуном на 100 к.с., що працює з шестиступеневою механічною коробкою передач. Окрім бензинової версії покупцям також буде доступний м’який гібрид.

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Фактично, він являє собою еволюцію бензинового двигуна. Citroen каже, що гібридна версія має 40% нових компонентів, зокрема турбонаддув зі змінною геометрією та ланцюг ГРМ замість ременя.

Бензиновий мотор, що видає вже 136 к.с. працює в парі з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, в яку інтегровано електромотор на 28 к.с. Система працює від невеликої 48 В батареї, що розміщена під підлогою.

Водночас електрична версія, яка доступна лише у п’ятимісному виконанні, має електромотор на 113 к.с., у поєднанні з батареєю на 44 кВт-год. Прогнозований запас ходу — 300 км. Батарея автомобіля підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кВт.

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Автовиробник каже, що наступного року дебютує модель з більшою батареєю, яка запропонує запас ходу до 400 км. Вартість нового C3 Aircross у Франції починається з 19 400 євро за бензинову версію, 25 500 євро за гібрид та 27 400 євро за електромобіль.