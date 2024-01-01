Оновлений Citroen Berlingo та його електрична версія вже на шляху в Україну: відомі ціни

Оновлені Citroen Berlingo та його електрична версія e-Berlingo уже прямують в Україну:

з двома варіантами кузова, 5- або 7-місним салоном, турбодизельний двигун у поєднанні з механічною або автоматичною коробкою передач. Також буде доступний електричний мінівен e-Berlingo. Вартість Citroen Berlingo в Україні – від 916 100 гривень.

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Мінівен Citroen Berlingo став одним з перших носіїв нового фірмового стилю: добре відомий логотип «подвійний шеврон» відтепер має овальну форму, а сучасні LED-фари демонструють характерний «світловий підпис» з трьома лініями та поєднані темною смугою. Новий передній бампер з майже вертикальною решіткою радіатора та розвиненими темними боковими зонами наче додаткового натякає на міцність конструкції автомобіля.

Інтер’єр також зазнав суттєвих змін – відтепер Berlingo має повністю цифрову панель приладів – монохромну або кольорову, в залежності від версії. Також автомобіль отримав новий збільшений центральний 10-дюймовий дисплей. Нарешті, варто відзначити нове кермо та варіанти оздоблення салону.

Berlingo доступний у двох варіантах довжини кузова: стандартний кузов L1 (довжина 4,41 метра) призначений для постійної експлуатації автомобіля на тісних міських вулицях; збільшений кузов L2 (довжина 4,75 метра) – для пасажирів та перевезення великогабаритних речей. Окрім того, Berlingo пропонує на вибір 5-місний салон або 7-місний салон (опція для збільшеного кузова L2) з третім рядом сидінь, що мають поздовжнє регулювання.

Citroen Berlingo може бути оснащений двома варіантами дизельних двигунів та коробок передач. Стартовим варіантом виступає турбодизель 1.5 BlueHDi, що розвиває 100 к.с. потужності та 250 Нм крутного моменту; цей двигун пропонується у парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Максимальним варіантом є турбодизель 1.5 BlueHDi, що розвиває 130 к.с. потужності та 300 Нм крутного моменту; більш потужний двигун пропонується у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Обидва двигуни оснащені системами S&S (Stop & Start), завдяки чому можна економити пальне під час зупинок на світлофорах – це дозволяє зробити автомобіль ще більш економним.

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Крім зовнішніх змін та оновленого салону, Berlingo демонструє новий підхід у формування комплектацій. Відтепер для автомобіля доступно дві основні версії – YOU або PLUS – які можуть бути доповнені пакетами опцій.

Berlingo у комплектації YOU демонструє гарний рівень оснащення для комфорту та безпеки: електронна система стабілізації автомобіля, система допомоги під час рушання на підйомі, фронтальні подушки безпеки, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, нагадування про необхідність зупинки під час довготривалого руху, електричне стоянкове гальмо, металевий захист картера двигуна, електричний підсилювач керма, кондиціонер, електричні скло-підйомники вікон передніх дверей, задні складні сидіння розділені в пропорції 1/3-2/3, верхня полиця для документів над передніми сидіннями, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay, цифрова панель приладів, галогенові фари та система автоматично включення фар, сталеві 16-дюймові колісні диски, захисні накладки чорного кольору тощо.

Berlingo у комплектації PLUS додає наступне: задні датчики паркування, бокові подушки безпеки, сидіння водія підвищеного комфорту (регулювання за висотою, підлокітник, поперекова підтримка), сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту (відкидна спинка, підлокітник), відкидні столики для задніх пасажирів, кольорова 10-дюймова цифрова панель приладів, фари EcoLED, протитуманні фари, система автоматичного вмикання склоочисників, захисні накладки чорного кольору з білою декоративною вставкою, ручки дверей кольору кузова, корпуси дзеркал заднього огляду чорного глянцевого кольору тощо.

У якості опцій для Нового CITROЁN Berlingo пропонується: двозонний клімат-контроль, легкосплавні 16-дюймові колісні диски, три незалежні сидіння другого ряду, третій ряд сидінь (для кузова L2), бездротова зарядка, розетка 220V, надувні шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів та багато іншого.

Вартість автомобілів:

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 кузов L1 в комплектації YOU – від 916 100 гривень;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 подовжена версія L2 в комплектації YOU – від 968 200 гривень;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 довжина кузова L1 в комплектації PLUS – від 973 400 гривень;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 подовжена версія L2 в комплектації PLUS – від 1 038 900 гривень;

Berlingo 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 кузов L1 в комплектації PLUS – від 1 146 900 гривень;

Berlingo 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 подовжена версія L2 в комплектації PLUS – від 1 218 800 гривень.

Citroen e-Berlingo також буде доступний з повністю 100% електричним приводом. Його оснащено електромотором потужністю 100 кВт або 136 к.с. та крутним моментом 270 Нм. Для живлення електродвигуна встановлена високовольтна акумуляторна батарея ємністю 54 кВт*год., чого вистачає на запас пробігу до 330 км (в залежності від умов руху та манери керування водія).

Електромобіль e-Berlingo буде запропоновано українським покупцям у максимальному варіанті – зі збільшеним кузовом L2 та в комплектації PLUS; у перелік оснащення додатково входить тепловий насос. Відповідно, вартість Нового e-Berlingo 100/136 к.с. 54 kWh в подовженій версії L2 в комплектації PLUS – від 1 362 200 гривень.

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