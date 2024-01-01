Обновленный Citroen Berlingo и его электрическая версия уже на пути в Украину: известны цены

Обновленные Citroen Berlingo и его электрическая версия e-Berlingo уже направляются в Украину: с двумя вариантами кузова, 5- или 7-местным салоном, турбодизельный двигатель в сочетании с механической или автоматической коробкой передач. Также будет доступен электрический минивэн e-Berlingo. Стоимость Citroen Berlingo в Украине – от 916 100 гривен.

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Минивэн Citroen Berlingo стал одним из первых носителей нового фирменного стиля: хорошо известный логотип "двойной шеврон" отныне имеет овальную форму, а современные LED-фары демонстрируют характерную "световую подпись" с тремя линиями и соединены темной полосой. Новый передний бампер с почти вертикальной решеткой радиатора и развитыми темными боковыми зонами как будто дополнительно намекает на прочность конструкции автомобиля.

Интерьер также претерпел существенные изменения – отныне Berlingo имеет полностью цифровую панель приборов – монохромную или цветную, в зависимости от версии. Также автомобиль получил новый увеличенный центральный 10-дюймовый дисплей. Наконец, стоит отметить новый руль и варианты отделки салона.

Berlingo доступен в двух вариантах длины кузова: стандартный кузов L1 (длина 4,41 метра) предназначен для постоянной эксплуатации автомобиля на тесных городских улицах; увеличенный кузов L2 (длина 4,75 метра) – для пассажиров и перевозки крупногабаритных вещей. Кроме того, Berlingo предлагает на выбор 5-местный салон или 7-местный салон (опция для увеличенного кузова L2) с третьим рядом сидений, имеющих продольную регулировку.

Citroen Berlingo может быть оснащен двумя вариантами дизельных двигателей и коробок передач. Стартовым вариантом выступает турбодизель 1.5 BlueHDi, развивающий 100 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента; этот двигатель предлагается в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальным вариантом является турбодизель 1.5 BlueHDi, развивающий 130 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента; более мощный двигатель предлагается в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Оба двигателя оснащены системами S&S (Stop & Start), благодаря чему можно экономить топливо во время остановок на светофорах – это позволяет сделать автомобиль еще более экономным.

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Кроме внешних изменений и обновленного салона, Berlingo демонстрирует новый подход в формировании комплектаций. Отныне для автомобиля доступно две основные версии – YOU или PLUS – которые могут быть дополнены пакетами опций.

Berlingo в комплектации YOU демонстрирует хороший уровень оснащения для комфорта и безопасности: электронная система стабилизации автомобиля, система помощи при трогании на подъеме, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, напоминание о необходимости остановки во время длительного движения, электрический стояночный тормоз, металлическая защита картера двигателя, электрический усилитель руля, кондиционер, электрические стекло-подъемники окон передних дверей, задние складные сиденья разделены в пропорции 1/3-2/3, верхняя полка для документов над передними сиденьями, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, цифровая панель приборов, галогеновые фары и система автоматического включения фар, стальные 16-дюймовые колесные диски, защитные накладки черного цвета и т.д.

Berlingo в комплектации PLUS добавляет следующее: задние датчики парковки, боковые подушки безопасности, сиденья водителя повышенного комфорта (регулировка по высоте, подлокотник, поясничная поддержка), сиденья переднего пассажира повышенного комфорта (откидная спинка, подлокотник), откидные столики для задних пассажиров, цветная 10-дюймовая цифровая панель приборов, фары EcoLED, противотуманные фары, система автоматического включения стеклоочистителей, защитные накладки черного цвета с белой декоративной вставкой, ручки дверей цвета кузова, корпуса зеркал заднего вида черного глянцевого цвета и т.д.

В качестве опций для Нового CITROЁN Berlingo предлагается: двухзонный климат-контроль, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски, три независимых сиденья второго ряда, третий ряд сидений (для кузова L2), беспроводная зарядка, розетка 220V, надувные шторки безопасности для передних и задних пассажиров и многое другое.

Стоимость автомобилей:

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 кузов L1 в комплектации YOU – от 916 100 гривен;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 удлиненная версия L2 в комплектации YOU – от 968 200 гривен;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 длина кузова L1 в комплектации PLUS – от 973 400 гривен;

Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 удлиненная версия L2 в комплектации PLUS – от 1 038 900 гривен;

Berlingo 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 кузов L1 в комплектации PLUS – от 1 146 900 гривен;

Berlingo 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 удлиненная версия L2 в комплектации PLUS – от 1 218 800 гривен.

Citroen e-Berlingo также будет доступен с полностью 100% электрическим приводом. Он оснащен электромотором мощностью 100 кВт или 136 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Для питания электродвигателя установлена высоковольтная аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт*ч., чего хватает на запас пробега до 330 км (в зависимости от условий движения и манеры вождения водителя).

Электромобиль e-Berlingo будет предложен украинским покупателям в максимальном варианте – с увеличенным кузовом L2 и в комплектации PLUS; в перечень оснащения дополнительно входит тепловой насос. Соответственно, стоимость Нового e-Berlingo 100/136 л.с. 54 kWh в удлиненной версии L2 в комплектации PLUS – от 1 362 200 гривен.

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