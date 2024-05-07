Таким образом французский производитель будет поставлять кабины и силовые агрегаты предприятиям, производящим различную технику на базе Citroen. Там автомобиль разъединяют посередине и получают сразу двух доноров для дальнейшего производства коммерческого транспорта или спецтехники.

Решение автомобиля с двумя кабинами, который может ехать одинаково в обоих направлениях, действительно хорошее и оправданное, но оно не революционное и не новое. Citroen лишь воспользовался давно разработанной технологией отгрузки машин клиентам. Правда, полноценным автомобилем такую машину также называть не стоит, поскольку это полуфабрикат. Что-то вроде "лего" для взрослых.

Читайте также Какие новинки представят в Украине Peugeot, Citroen, Opel и Jeep

Если точнее, то это транспортно-логистическая модель для доставки машинокомплектов на предприятия по изготовлению различных кузовных версий – автокемперов, аварийно-технических фургонов, молоковозов, карет скорой медицинской помощи и тому подобное. Их с завода Citroen доставляют по всей Европе.

Фото: Рracticalmotorhome.com

Для уменьшения стоимости уже собранных в одно целое кабин и силовых агрегатов, заказчики не берут цельное шасси, а только его переднюю часть. На заводе Citroen два таких передних модуля соединяет между собой болтами, создавая целостный транспортный блок.

Здесь стоит отметить, что такое решение применяется только к переднеприводным машинам, без карданной схемы передачи на заднюю колесную пару. Такого нельзя сделать с заднеприводными вариантами.

Фото: Citroen

Таким образом, модули с двумя кабинами, соединенными винтами "спина к спине", отправляются к заказчику. Здесь не имеет значения, с какой стороны перед, поскольку с любой стороны такой сцепки есть полноценная кабина. Водителю нужно лишь в условной хвостовой части поставить КПП в нейтральное положение.

Читайте также Сколько iPhone можно спрятать в Citroen Xsara Picasso: видео и фото

По прибытию такого транспортера на место назначения модули разъединяются и становятся основой для построения целостного шасси: производитель определяется уже по габаритам, колесной конфигурации, типу кузова. Благодаря такому решению появляется возможность прикрепить нужную конструкцию к существующей кабине с двигателем и установить заднюю ось или оси в нужном месте.

Фото: Citroen

Это экономит ресурсы при покупке полного шасси. Тогда заднюю часть пришлось бы так же отделять и утилизировать или полностью или большими частями. А так есть только передняя часть кабины с силовым агрегатом (2,2-литровый дизель мощностью 140 л.с.) и с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая становится универсальной основой для будущей модели.

Читайте также Citroen Ami дизайнеры немного обновили и назвали спортивным

Естественно, такое решение для заводов, специализирующихся на изготовлении различных кузовных версий на базе Jumper, обходится дешевле. Если зайти на сайт Citroen и включить конфигуратор, то там разницу видно сразу. Citroen Relay Back to Back стоит дешевле, начиная с 41,9 тыс. евро. Зато машина с задним мостом на раме – на 1000 евро дороже.

Однако транспортно-логистическое решение доставки полуфабрикатов Back to Back не является новизной, считать Citroen разработчиком технологии транспортировки машин "спина к спине" не стоит. Еще в 2010 году на выставке в Дюссельдорфе Renault показал логистическое решение из двух кабин, соединенных болтами на заводе.

Фото: Citroen

Машины, сцеплены противоположными сторонами друг к другу "спиной к спине" демонстрировали готовность к отправке производителям автокемперов. Уже тогда было доказано, что такое инженерное решение вдвое сокращает время и расходы на транспортировку и помогает производителям домов на колесах сократить накладные расходы и время выполнения работ.

Читайте также Fiat відкрив прийом замовлень на рамний пікап Titano

Fiat Professional на Ганноверском международном автосалоне 2018 года также показал технологию Back-to-Back. Простая версия соединения двух кузовов Ducato "спиной к спине" в одно временное шасси выигрышная, удешевляющая транспортировку и себестоимость изготовления готового продукта.



Это просто разумный способ транспортировки Ducato с кабиной-шасси от завода к специализированным производителям. Фото: Fiat Professional, Motorhomesforsale, Practicalmotorhome

Как и в Citroën, эти автомобили-доноры по дорогам общего пользования самостоятельно не ходят. Водитель небольшого автовоза ставит КПП одной половины "полуфариката" в нейтральное положение, а затем садится в салон с противоположной стороны и загоняет сцепленную систему на платформу, крепит и везет на специализированный завод – дешево, безопасно и экологически оправданно.