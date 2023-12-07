У Fiat з'явився рамний пікап Titano. Найближчий «родич» новинки – Peugeot Landtrek.

Поки модель доступна тільки в Алжирі: там її оцінили в 3699000 динар - приблизно 27,5 тисяч доларів за курсом сьогоднішнього дня. Titano є трохи зміненою версією іншого пікапа концерну Stellantis, Peugeot Landtrek. Fiat Titano орієнтований на ринки Африки та Латинської Америки.

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Зовнішні відмінності Fiat Titano від «донорського» Peugeot Landtrek зводяться до радіаторних ґрат трохи іншого дизайну з об'ємним малюнком і маленьким прапором Італії в кутку. А ось головна оптика, виштампування та бампери у пікапів ідентичні.

Немає відмінностей і в салоні (за винятком логотипів): шкали аналогових приладів, між ними розташований невеликий прямокутний екранчик, а над передньою панеллю височить дисплей мультимедійної системи. У списку опцій заявлені камери кругового огляду, блокування заднього диференціала та система допомоги під час спуску.

Поки розкрито тільки версію для алжирського ринку, де Titano запропонують з дизельним мотором об'ємом 1,9 літра і потужністю 150 кінських сил у зв'язці з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Алжирцям можна вибрати варіант з одинарною кабіною та моноприводом або з подвійною кабіною та повним приводом.

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