У Fiat появился рамный пикап Titano. Ближайший "родственник" новинки - Peugeot Landtrek.

Пока модель доступна только в Алжире: там ее оценили в 3699000 динар - примерно 27,5 тысяч долларов. Titano является немного перелицованной версией другого пикапа концерна Stellantis, Peugeot Landtrek. Fiat Titano ориентирован на рынки Африки и Латинской Америки.

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Внешние отличия Fiat Titano от "донорского" Peugeot Landtrek сводятся к радиаторной решетке немного другого дизайна с объемным рисунком и маленьким флагом Италии в углу. А вот головная оптика, выштамповки и бамперы у пикапов идентичны.

Нет отличий и в салоне (за исключением логотипов): шкалы аналоговых приборов, между ними расположен небольшой прямоугольный экранчик, а над передней панелью возвышается дисплей мультимедийной системы. В списке опций заявлены камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и система помощи при спуске.

Пока раскрыта только версия для алжирского рынка, где Titano предложат с дизельным мотором объемом 1,9 литра и мощностью 150 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Алжирцам можно выбрать вариант с одинарной кабиной и моноприводом или с двойной кабиной и полным приводом.

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