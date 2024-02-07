В различных щелях и нишах своего автомобиля Citroen Xsara Picasso владелец вез через границу айфонов на 8,2 миллиона гривен.

Пересечь международный автомобильный пункт пропуска "Краковец - Корчева" владелец упомянутой легковушки пытался вчера, 6 февраля. За каких-то 20 минут до полуночи 61-летний житель Львовщины подал документы на оформление для въезда в Украину.

Для быстрого оформления выбрал полосу "зеленого коридора" – упрощенная схема, поскольку не требует декларирования товара для перемещения через границу. Декларировать, конечно, ничего не стал, поскольку в салоне, кроме личных вещей, ничего не было. Так по крайней мере было сообщено таможенникам. Те поверили, но все-таки проверили – работа у них такая.

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Проверка показала, что владелец автомобиля пытался провезти на таможенную территорию Украины 158 коробок с АррІе iPhone 15 Pro Max в заводской упаковке. Ориентировочная стоимость незадекларированных гаджетов составляет 8 200 000 грн. Такая "комплектация" Citroen практически в восемь раз превышает стоимость такого же автомобиля 2023 года выпуска.

Водитель оказался мастаком на выдумки, разместив скрытый товар "в конструктивных полостях днища, дверей и салона автомобиля, доступ к которому стал возможен после полного демонтажа сидений, обшивки дверей и днища салона автомобиля".

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ. Относительно товара, то его, как и автомобиль, временно изъяли.

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Санкция статьи, по которой составлен админпротокол, предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), что использовались для сокрытия товара или предметов.

Далее свое слово должен сказать суд, который вскоре рассмотрит это дело.