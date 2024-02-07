У різноманітних щілинах та нішах свого автомобіля Citroen Xsara Picasso власник віз через кордон айфонів на 8,2 мільйона гривень.

Перетнути міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець - Корчова" власник згаданого легковика намагався вчора, 6 лютого. За якихось 20 хвилин до опівночі 61-річний житель Львівщини подав документи на оформлення для в’їзду в Україну.

Для швидкого оформлення обрав смугу "зеленого коридору" – спрощена схема, оскільки не потребує декларування товару для переміщення через кордон. Декларувати, звісно, нічого не став, оскільки в салоні, окрім особистих речей, нічого не було. Так принаймні було повідомлено митникам. Ті повірили, але все-таки перевірили – робота у них така.

Читайте також Водій "заправив" бак автомобіля цигарками, тому додому пішов пішки

Перевірка показала, що власник автомобіля намагався провезти на митну територію України 158 коробок з Аpple iPhone 15 Pro Max у заводському упакуванні. Орієнтовна вартість незадекларованих гаджетів становить 8 200 000 грн. Така "комплектація" Citroen практично у вісім разів перевищує вартість такого ж автомобіля 2023 року випуску.

Водій виявися мастаком на вигадки, розмістивши прихований товар "в конструктивних порожнинах днища, дверей та салону автомобіля, доступ до якого став можливий після повного демонтажу сидінь, обшивки дверей та днища салону автомобіля".

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Щодо товару, то його, як і автомобіль, тимчасово вилучено.

Читайте також Куди в автобусі водії заховали кілька сотень iPhone: фото

Санкція статті, за якою складено адмінпротокол, передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товару чи предметів.

Далі своє слово повинен сказати суд, який невдовзі має розглянути цю справу.