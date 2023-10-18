У міжнародних пунктах пропуску "Дякове" на румунському кордоні та "Астей" на виїзді до Угорщини українські митники та прикордонники вилучили у ділків не лише приховані цигарки, але й автомобілі.

Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці на пункті пропуску "Дякове" провели у вівторок, 17 жовтня, поглиблений огляд автівки марки Volkswagen. Для перевірки застосували ручну систему зворотного розсіювання рентгенівського випромінювання Vidirey.

Просвічування показало схованки з тютюном. Вочевидь, 45-річний громадянин Румунії вирішив покинути Україну з дещо перевищеним лімітом провезення тютюнових виробів, але щось пішло не так. Гарно зроблена схованка у паливному баку виявилася для гостя нашої країни звичайнісінькою пасткою.

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Коли ж митники дістали з потаємного місця 250 пачок сигарет, герметично заклеєних в додаткову пакувальну плівку, то румуну стало зрозуміло, що “номер не пройшов”.

Наслідки для необачливого водія виявилися дорогими. Через порушення правил митного оформлення товару та намагання його незаконного переміщення через кордон вилучено не тільки усі тютюнові вироби, але й автомобіль.

Контрабандні цигарки, виявлені сканером у схованці автомобіля Volkswagen. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Кількома днями раніше, на митному посту "Астей", що на кордоні з Угорщиною, закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон тютюнових виробів без марок акцизного збору України. Цей товар водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц" приховав у різних порожнинах транспортного засобу.

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Схованки 32-річного закарпатця було виявлено, коли той намагався пройти митний контроль "зеленим коридором" за спрощеною схемою. Будь-яке переміщення через кордон незадекларованого, незаконного товару в мікроавтобусі водій у розмові з інспекторами заперечив.

Чоловіка підвела трохи дивна й невпевнена поведінка, що й змусило митників ретельніше перевірити "доброчесні" наміри закарпатця. На підставі наявних ознак облаштування товарів у спеціально виготовлених тайниках, ті провели поглиблений огляд мікроавтобуса.

Як зазначає у своєму офіційному повідомленні Закарпатська митниця, інспектори "озброїлись" викрутками, ліхтариками, оглядовим дзеркалом та іншим набором інструментів та виявили сховані цигарки за декоративною обшивкою задніх боковин салону. Кілька тайників були нашпиговані тютюновими виробами

А ці цигарки знайшлися за допомогою викрути й оглядових дзеркал в мікроавтобусі Mercedes-Benz. Фото: Закарпатська митниця

Загалом приховано було 480 пачок сигарет з фільтром відомої торгової марки. Відносно недобросовісного водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Таким чином, суд може застосувати до порушника серйозні санкції у вигляді стягнення штрафу – 100% вартості предметів правопорушення, їх конфіскацію. Загальна вартість цигарок приблизно становить під 30 тис. грн. Також рішенням суду закарпатець, ймовірно, позбудеться мікроавтобуса Mercedes-Benz 316 СDI, оцінений у чверть мільйона гривень. Автомобіль до остаточного рішення суду уже вилучено.