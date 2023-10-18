В международных пунктах пропуска "Дьяково" на румынской границе и "Астей" на выезде в Венгрию украинские таможенники и пограничники изъяли у дельцов не только спрятанные сигареты, но и автомобили.

Пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни на пункте пропуска "Дьяково" провели во вторник, 17 октября, углубленный осмотр автомобиля марки Volkswagen. Для проверки применили ручную систему обратного рассеяния рентгеновского излучения Vidirey.

Сканирование показало тайники с табаком. Вероятно, 45-летний гражданин Румынии решил покинуть Украину с несколько превышенным лимитом провоза табачных изделий, но что-то пошло не так. Хорошо сделанный тайник в топливном баке оказался для гостя нашей страны самой обыкновенной ловушкой.

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Когда же таможенники достали из потайного места 250 пачек сигарет, герметично заклеенных в дополнительную упаковочную пленку, то румыну стало понятно, что “номер не прошел”.

Последствия для опрометчивого водителя оказались дорогими. Из-за нарушения правил таможенного оформления товара и попытки его незаконного перемещения через границу изъяты не только все табачные изделия, но и автомобиль.

Контрабандные сигареты, обнаруженные сканером в тайнике автомобиля Volkswagen. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

Несколькими днями ранее, на таможенном посту "Астей", на границе с Венгрией, закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу табачных изделий без марок акцизного сбора Украины. Этот товар водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц" скрыл в разных полостях транспортного средства.

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Тайники 32-летнего закарпатца были обнаружены, когда тот пытался пройти таможенный контроль "зеленым коридором" по упрощенной схеме. Любое перемещение через границу незадекларированного незаконного товара в микроавтобусе водитель в разговоре с инспекторами исключил.

Мужчину подвело несколько странное и неуверенное поведение, что и заставило таможенников более тщательно проверить "искренние" намерения закарпатца. На основании имеющихся признаков размещения товаров в специально изготовленных тайниках, те провели углубленный осмотр микроавтобуса.

Как отмечает в своем официальном сообщении Закарпатская таможня, инспекторы "вооружились" отвертками, фонариками, смотровым зеркалом, другим набором инструментов и обнаружили спрятанные сигареты за декоративной обшивкой задних боковин салона. Несколько тайников были напичканы табачными изделиями.

А эти сигареты нашлись с помощью отвертки и смотровых зеркал в микроавтобусе Mercedes-Benz. Фото: Закарпатская таможня

Всего было спрятано 480 пачек сигарет с фильтром известной торговой марки. Относительно недобросовестного водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Таким образом, суд может применить к нарушителю серьезные санкции в виде взыскания штрафа – 100% от стоимости предметов правонарушения, их конфискацию. Общая стоимость сигарет примерно составляет около 30 тыс. грн. Также решением суда закарпатец, вероятно, избавится от микроавтобуса Mercedes-Benz 316 СDI, оцененного в четверть миллиона гривен. Автомобиль до окончательного решения суда уже изъят.