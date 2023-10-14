Через словацко-украинскую границу водители рейсового автобуса пытались незаконно провезти большую партию современных гаджетов, среди которых оказались последние модели iPhone 15 Pro Max.

Инцидент произошел в пятницу, 13 октября, на таможенном посту "Ужгород-автомобильный". Гаджеты были скрыты в конструктивных полостях. Как сообщает Закарпатская таможня, сначала таможенники обнаружили несколько тайников под панелями с конструктивными полостями и декоративной обшивкой в салоне автобуса. Там было скрыто более четырехсот новеньких мобильных телефонов разных торговых марок и моделей.

Гаджеты без таможенного оформления контрабандой пытались завезти из Евросоюза жители Закарпатья, возвращаясь домой на рейсовом автобусе в качестве водителей. После этого транспортное средство было направлено на проверку стационарной сканирующей системой NUTECH, расположенной в международном автомобильном пункте пропуска "Ужгород-Вышнее Немецкое".

Читайте также Таможня передала конфискованные автомобили ВСУ

В результате тщательного сканирования были обнаружены несколько других тайников, где водители скрыли еще 150 коробочек с гаджетами. Общее количество скрытых средств связи достигло почти 600 единиц.

Фантазия закарпатцев по поводу тайников была поразительной. Одну партию мобилок пришлось вынимать из отверстия для подачи химических веществ и воды, телефоны также оказались в бачке для отходов туалета транспортного средства, в топливном баке, под задними сиденьями пассажиров в полу, а также в верхней части кабины водителя в полостях за электрочасами и термометром.

После окончательного подсчета в список обнаруженного записана 541 единица мобильных телефонов Xiaomi Redmi, Apple Iphone и 20 планшетов. Их приблизительная стоимость составляет почти 20 млн грн (!). Среди этих моделей было более двухсот мобилок последней модели iPhone 15 Pro. На отечественном рынке цена одного такого телефона колеблется от 1,5 до 2 тысяч долларов.

Читайте также Львовская таможня сообщила, сколько автомобилей было завезено в Украину во время войны

У нарушителей взято объяснение и зафиксировано нарушение таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья предусматривает штраф в размере 100% от стоимости предметов правонарушения и их конфискацию.

Напомним, подобный случай произошел четыре дня назад. Закарпатские таможенники на таможенном посту "Тиса" на границе с Венгрией обнаружили в рейсовом автобусе более трех десятков незадекларированных коронарных имплантатов, которые также пытались провезти водители. Приблизительная стоимость товара превышает 700 тысяч гривен.