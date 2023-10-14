Через словацько-український кордон водії рейсового автобуса намагалися незаконно провезти велику партію сучасних ґаджетів, з-поміж яких виявилися останні моделі iPhone 15 Pro Max.

Інцидент трапився у п’ятницю, 13 жовтня, на митному посту "Ужгород-автомобільний". Гаджети були приховані в конструктивних порожнинах. Як повідомляє Закарпатська митниця, спочатку митники виявили кілька тайників під панелями з конструктивними порожнинами та декоративної обшивки в салоні автобуса. Там було приховано понад чотири сотні новеньких мобільних телефонів різних торгових марок та моделей.

Ґаджети без митного оформлення контрабандою намагалися завезти з Євросоюзу жителі Закарпаття, повертаючись додому на рейсовому автобусі в якості водіїв. Після цього транспортний засіб скерували на перевірку стаціонарною сканувальною системою NUTECH, що розміщена у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

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В результаті ретельного сканування було виявлено кілька інших тайників, де водії приховали ще 150 коробочок з гаджетами. Загальна кількість прихованих засобів зв’язку сягнула майже 600 одиниць.

Фантазія закарпатців щодо схованок була разючою. Одну партію мобілок довелось виймати з отвору для подачі хімічних речовин та води, були телефони в бачку для відходів туалету транспортного засобу, у паливному баку, під задніми сидіннями пасажирів у підлозі, а також у верхній частині кабіни водія в порожнинах за електрогодинником та термометром.

Після остаточного підрахунку в список виявленого записано 541 одиницю мобільних телефонів Xiaomi Redmi, Apple Iphone та 20 планшетів. Їх приблизна вартість сягає майже 20 млн грн (!). З-поміж цих моделей було понад дві сотні мобілок останньої моделі iPhone 15 Pro. На вітчизняному ринку ціна одного такого телефону коливається від 1,5 до 2 тисяч доларів.

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У порушників взято пояснення та зафіксовано порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію.

Нагадаємо, подібний випадок стався чотири дні тому. Закарпатські митники на митному посту "Тиса" на кордоні з Угорщиною виявили в рейсовому автобусі понад три десятки незадекларованих коронарних імплантатів, які також намагалися провезти водії. Приблизна вартість товару перевищує 700 тисяч гривень.