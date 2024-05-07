У такий спосіб французький виробник постачатиме кабіни й силові агрегати підприємствам, що виготовляють різну техніку на базі Citroen. Там автомобіль роз'єднають посередині й отримують відразу двох донорів для подальшого виробництва комерційного транспорту чи спецтехніки.

Рішення автомобіля з двома кабінами, який може їхати однаково в обох напрямках, і справді гарне та виправдане, але воно не революційне й не нове. Citroen лише скористався давно розробленою технологією відвантаження машин клієнтам. Щоправда, повноцінним автомобілем таку машину також називати не варто, оскільки це напівфабрикат. Щось на зразок "лего" для дорослих.

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Якщо точніше, то це транспортно-логістична модель для доставки машинокомплектів на підприємства з виготовлення різноманітних кузовних версій – автокемперів, аварійно-технічних фургонів, молоковозів, карет швидкої медичної допомоги тощо. Їх з заводу Citroen доставляють по всій Європі.

Фото: Рracticalmotorhome.com

Для зменшення вартості уже зібраних в одне ціле кабін і силових агрегатів, замовники не беруть цілісне шасі, а лише його передню частину. На заводі Citroen два таких передні модулі з’єднує між собою болтами, створюючи цілісний транспортний блок.

Тут варто зазначити, що таке рішення застосовується лише до передньопривідних машин, без карданної схеми передачі на задню колісну пару. Тож цього не можна зробити з задньопривідними варіантами.

Фото: Citroen

Таким чином, модулі з двома кабінами, з’єднані гвинтами "спина до спини", відправляються до замовника. Тут не має значення, з якого боку перед, оскільки з будь-якої сторони такого зчеплення є повноцінна кабіна. Водієві потрібно лише в умовній хвостовій частині поставити КПП в нейтральне положення.

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По прибуттю такого транспортера на місце призначення модулі роз’єднуються та стають основою для побудови цілісного шасі: виробник визначається вже по габаритах, колісній конфігурації, типу кузова. Завдяки такому рішенню з’являється можливість прикріпити потрібну конструкцію до існуючої кабіни з двигуном та встановити задню вісь чи вісі у потрібному місці.

Фото: Citroen

Це економить ресурси під час купівлі повного шасі. Тоді задню частину довелося б так само відокремлювати та утилізувати або повністю або великими частинами. А так є лише передня частина кабіни з силовим агрегатом (2,2-літровий дизель потужністю 140 к.с.) та з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, яка стає універсальною основою для майбутньої моделі.

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Звісно, таке рішення для заводів, що спеціалізуються на виготовленні різних кузовних версій на базі Jumper, обходиться дешевше. Якщо зайти на сайт Citroen та ввімкнути конфігуратор, то там різницю видно відразу. Citroen Relay Back to Back коштує найдешевше, починаючи з 41,9 тис. євро. Натомість машина з заднім мостом на рамі – на 1000 євро дорожче.

Фото: Citroen

Однак транспортно-логістичне рішення доставки напівфабрикатів Back toBack не є новизною, вважати Citroen розробником технології транспортування машин "спина до спини" не варто. Ще у 2010 році на виставці у Дюссельдорфі Renault показав логістичне рішення з двох кабін, з’єднаних болтами на заводі.

Машини, зчеплені протилежними сторонами одна до одної "спиною до спини" демонстрували готовність до відправки виробникам автокемперів. Вже тоді було доведено, що таке інженерне рішення удвічі скорочує час і витрати на транспортування та допомагає виробникам будинків на колесах скоротити накладні витрати та час виконання робіт.

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Fiat Professional на Ганноверському міжнародному автосалоні 2018 також показав технологію Back-to-Back. Проста схема з’єднання двох кузовів Ducato "спиною до спини" в одне тимчасове шасі виграшна, здешевлює та транспортування та собівартість виготовлення готово продукту.

Це просто розумний спосіб транспортування Ducato з кабіною-шасі від заводу до спеціалізованих виробників. Фото: Fiat Professional, Мotorhomesforsale, Рracticalmotorhome

Як і в Citroën, ці автомобілі-донори дорогами загального користування самостійно не ходять. Водій невеличкого автовоза ставить КПП однієї половини "напівфариката" у нейтральне положення, а потім сідає в салон з протилежного боку і заганяє цю зчеплену систему на платформу, кріпить і везе на спеціалізований завод – дешево, безпечно й екологічно виправдано.