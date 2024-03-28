Правительство Италии ведет переговоры с Tesla о производстве в стране электрических грузовиков или фургонов. Переговоры начались в прошлом месяце и сейчас активизировались.

Об этом заявил министр бизнеса и промышленности Италии Адольфо Урсо, но в подробности не вдавался. Однако из источников в промышленных кругах известно, что содержание разговора с Tesla Илона Маска, пишет electrek.co, перешло в плоскость производства не легковых автомобилей, а электрических грузовиков и/или фургонов.

Правда, во время недавнего визита в Германию Маск заявил, что производить Tesla Semi в Европе будет действующий завод Gigafactory Berlin. При этом стоит заметить, что Tesla не производит фургоны.

Из других источников известно, что автопроизводитель сотрудничает над электрическим автомобилем, похожим на фургон, специально для The Boring Company.

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Пока неизвестно, насколько серьезны переговоры с Италией. Иногда правительства быстро объявляют о любых контактах с Tesla, чтобы дать сигнал отраслям промышленности, что они открыты для бизнеса.

Не секрет, что Италия ведет активные переговоры с другими автопроизводителями, в т.ч. со Stellenatis по увеличению местного производства. Возможно, это может быть просто частью тактики переговоров.

Про электрические фургоны Tesla официального сообщения не было, но эти работы ведутся очень активно: Илон Маск "не любит отставать". Фото: Vanlifer

В этой ситуации наиболее вероятным и приближенным к реалиям можно считать слова шефа Daimler Truck Мартина Даума относительно реакции на заявление Илон Маска о выпуске в Европе грузовиков. Он, как говорится в интервью Bloomberg TV, не видит в Tesla Semi большой угрозы, которая так и не дошла до серийного производства.

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"У Маска нет масштаба, портфолио продуктов и сети услуг, необходимых для того, чтобы быть конкурентоспособным", – без колебаний заявил Даум.

При этом он напомнил, что Daimler Truck в прошлом году продала 15 электромобилей, тогда как Tesla реализовала один (в Калифорнии).

Руководитель Daimler Truck отметил, что Маск годами хотел вывести на рынок электрические тяжелые грузовики, но никогда этого не делал: "Вы не можете выиграть войну только с одним грузовиком. Вам нужны сотни различных типов грузовиков. Я бы никогда не сказал, что это невозможно, но это очень, очень большой проект".