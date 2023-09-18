Експерти Run On Less Electric Depot для отримання реальних показників пробігу електрофури провели незалежне оцінювання трьох вантажівок Tesla і порівняли паспортні дані з власними результатами.

У перший день вантажівка №1 проїхала 670 км і закінчила свій день із трохи більше ніж 18-відсотковим рівнем заряду. На другий день цей же автомобіль проїхав 654 км, але мав трохи більше семи відсотків заряду акумулятора.

Друга вантажівка пройшла 605 км у перший день і закінчила з 15-відсотковим запасом заряду батареї. На другий день вона проїхала лише 359 км, закінчивши роботу майже з половиною запасу ходу – 48-відсотковий заряд батареї.

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Щодо третьої вантажівки, то на її тестове навантаження припало найбільше, особливо в перший день випробувань. Автомобіль проїхав 877 км, але потребував зарядки на півдорозі після того, як весь акумулятор розрядився на 607-у кілометрі пробігу.

Другий день для Tesla Semi №3 також пройшов добре. Після подорожі довжиною у 660 км залишилося трохи більше 18 відсотків заряду батареї.

Висновок однозначний: для одноденних поїздок Tesla Semi є добротною машиною перевезення вантажів. Фото: image.stern.de

Експерти зазначають, що існує багато факторів впливу, починаючи від навколишньої температури, висоти над рівнем моря, трафіка тощо. Все це впливає на пробіг як позитивно, так і негативно. Крім того, що в тесті беруть участь 10 різних команд, було б несправедливо порівнювати їх між собою, оскільки жодна з них не курсує за однаковими маршрутами, а тим паче з однаковими вантажами та зупинками.