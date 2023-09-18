Эксперты Run On Less Electric Depot для получения реальных показателей пробега электрофуры провели независимую оценку трех грузовиков Tesla и сравнили паспортные данные с собственными результатами.

В первый день грузовик №1 проехал 670 км и закончил свой день с чуть более 18-процентным уровнем заряда. На другой день этот же автомобиль проехал 654 км, но имел чуть больше семи процентов заряда аккумулятора.

Второй грузовик прошел 605 км в первый день и закончил с 15-процентным запасом заряда батареи. На другой день она проехала всего 359 км, закончив работу почти с половиной запаса хода – 48-процентный заряд батареи.

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Что касается третьего грузовика, то на его тестовую нагрузку пришлось больше всего, особенно в первый день испытаний. Автомобиль проехал 877 км, но нуждался в зарядке на полпути после того, как весь аккумулятор разрядился на 607-м километре пробега.

Второй день для Tesla Semi №3 тоже прошел хорошо. После путешествия протяженностью в 660 км осталось чуть более 18 процентов заряда батареи.

Вывод однозначен: для однодневных поездок Tesla Semi является добротной машиной перевозки грузов. Фото: image.stern.de

Эксперты отмечают, что существует множество факторов воздействия, начиная от окружающей температуры, высоты над уровнем моря, трафика и т.д. Все это влияет на пробег как положительно, так и отрицательно. Кроме того, что в тесте принимают участие 10 разных команд, было бы несправедливо сравнивать их между собой, поскольку ни одна из них не курсирует по одинаковым маршрутам, а тем более с одинаковыми грузами и остановками.