Офіційно представлено новий Fiat Grande Panda

“Старий” Panda, який представили ще в 2012 році, залишиться на конвеєрі ще близько 5 років й буде альтернативою новому Grande Panda. Новинка від Fiat має футуристичний дизайн та більша за звичайну модель на 337 мм.

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Кросовер використовує електричні та гібридні силові установки, адже побудований на платформі Smart Car Platform від Stellantis. Ця архітектура ріднить його з Citroёn C3/ -C3, однак, новий Grande Panda менший за французського брата на 25 мм.

Fiat описав кросовер як «перший з нової глобальної лінійки», вказуючи, що сімейство Panda щороку буде доповнюватись новою моделлю включно до 2027 року. Зовнішність новинки навряд чи можна назвати нудною.

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Кросовер має дизайн, натхненний концептом Fiat City Car, з Х-подібним візерунком світлодіодних фар і ліхтарів та колісних дисків. Лінії кузова досить прямі, а колісні арки мають майже квадратну форму. На дверях є унікальне виштампування з написом “Panda”. Подібне рішення виконано на дверцятах багажника, де розміщена назва бренду.

Міцний та кремезний стиль компактного кросовера доповнюється рейлінгами на даху. Автовиробник не розкрив дизайн інтер'єру та технічні характеристики новинки. Відомо лише, що Grande Panda використовуватиме як гібридну, так і повністю електричну силові установки.Експерти прогнозують, що модель матиме ту ж лінійку агрегатів, що й Citroen C3/e-C3.

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М’який гібрид являє собою 1,2-літровий трициліндровий двигун потужністю 100 к.с., що працює з електродвигуном потужністю 28 к.с. та шестиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Електрична версія має електромотор на передній осі на 111 к.с. та літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 44 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 320 км. Вартість ще не оголошена. Очікується, що Grande Panda стане однією з найдоступніших пропозицій Fiat. Окрім Європи, модель також продаватиметься в країнах Близького Сходу та в Африці