Stellantis збиратиме гібридний Fiat 500 та Jeep Compas в Італії

Як повідомляє Carscoops, за словами очільника Stellantis Карлоса Тавареса, компанія Fiat розгорне виробництво гібридної версії Fiat 500 в Мірафіорі в Італії. Після довгих переговорів автовиробника з представниками місцевих профспілок, угоди все ж вдалось досягнути.

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Автозавод в Мірафіорі вже займається випуском електричних Fiat 500e, проте, через зниження попиту на електромобілі, компанія була змушена знизити обсяги виробництва.

Повідомлення про збільшення обсягів виробництва має пом’якшити відносини Stellantis з владою Італії. Нещодавно уряд країни вилучив понад 100 одиниць нових Fiat 500 за те, що на кузові був італійський прапор, хоча автомобілі збирались в Марокко.

До того ж чиновники змусили Alfa Romeo перейменувати кросовер Milano в Junior, через те, що автомобіль збиратимуть в Польщі. Окрім гібридного Fiat, в Італії збиратимуть також Jeep Compass. Виробництво налагодять на заводі в Мельфі.

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Як повідомляє Reutres, перші гібридні Fiat 500 зійдуть з конвеєра в середині 2026 року, а згодом розпочнеться виробництво Compass.