Італійський автовиробник представив свою найпотужнішу модель – електричний Abarth 600e. Авто пропонується в обмеженій версії Scorpionissima й буде випущено всього 1949 одиниць.

Abarth – італійський виробник спортивних автомобілів, який зовсім скоро святкуватиме своє 75-річчя. Хоча компанія починала зі спортивних автомобілів, з 1950-х років він розширив відносини з іншими італійськими автовиробниками, особливо з Fiat.

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Згодом компанія Fiat повністю викупила Abarth, однак компанія не втратила своєї самобутності. Були також часи, коли бренд Abarth міг взагалі назавжди зникнути, проте в 2007 році Fiat зробив все можливе, аби відродити компанію. Наразі обидва автовиробники належать концерту Stellantis.

Abarth все ще постачає унікальні, високопродуктивні автомобілі з легендарним скорпіоном на капоті, з використанням компонентів Fiat. Його останнє творіння, Abarth 600e – повністю електрична данина Fiat 600 50-60-х років, але з набагато більшою потужністю та «злим» відтінком Hypnotic Purple.

Виробництво авто почнеться в Мілані, незабаром після фінального тестування. Серійне виробництво почнеться з обмеженої кількості в 1949 одиниць спеціальної версії Scorpionissima.

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Abarth заявляє, що їх остання модель була створена, аби бути унікальною в сегменті електромобілів. Вона оснащена механічним диференціалом, щоб запропонувати шанувальникам бренду жорстку керованість, стабільність і тягу.

Автомобіль також оснащений високопродуктивними шинами, розробленими спільно з постачальником шин для Formula E, тому 600e звучить так, ніби має всі задатки бути трековим болідом. Це цілком правдиве враження, адже авто має потужність в 240 к.с.

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Детальнішої інформації про технічну складову автомобіля ще не розкрили. Очікується, що Stellantis розкриє більшість деталей під час офіційної презентації моделі.