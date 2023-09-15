Малий кросовер Alfa Romeo може обачити світ вже 2024 року. Це буде сестринська модель Jeep Avenger і Fiat 600.

Alfa Romeo не представить свій кросовер B-сегменту до наступного року, але в мережі вже заявились напрочуд відверті зображення. Це найкращий (неофіційний) вигляд нової моделі початкового рівня від легендарної італійської марки.

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Подібно до Volkswagen Group, материнська компанія Alfa Romeo Stellantis оволоділа мистецтвом перепрофілювання однієї платформи для кількох моделей. Можна з упевненістю сказати, що маленький кросовер, який ще не отримав назву, виглядатиме інакше, ніж механічно споріднені Jeep Avenger і Fiat 600, коли він дебютує у 2024 році.

Наскільки великим він буде? Нова субкомпактна модель від Alfa Romeo не відійде надто далеко від Avenger і 600. Перший має довжину 4084 міліметри, тоді як другий трохи більший – 4171 мм. Обидва вони мають приблизно 1780 мм у ширину та 1520 мм у висоту, водночас однакові колісні бази приблизно 2560 мм.

Знаючи методи роботи Stellantis, він, ймовірно, буде просувати чисто електричну версію, але має бути модель з м’яким гібридом на бензині, яка буде повторювати два інших кросовери. У Avenger і 600 з нульовим рівнем викидів встановлений передній електродвигун потужністю 154 кінські сили, який живиться від акумулятора на 54 кВт-год. З повністю зарядженим акумулятором обидва проїдуть 400 кілометрів у комбінованому циклі WLTP. Jeep показала подвійний двигун Avenger 4x4 Concept, але поки незрозуміло, чи планується серійна версія.

Тим, хто віддає перевагу маленьким кросоверам з двигуном внутрішнього згоряння, варто знати, що Avenger пропонується з трициліндровим бензиновим агрегатом з турбонаддувом. 1,2-літровий м’який гібрид має 100 к.с. і поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою передач у версії Jeep.

Як і у випадку з Avenger і 600, еквівалентну модель Alfa Romeo збиратимуть у Польщі на заводі Stellantis у Тихи. Ім'я залишається загадкою, хоча це буде не Бреннеро, як вважалося раніше. Дехто каже, що може відродитися назва «Арна», який використовувався в середині 1980-х для хетчбека.