Попри те, що Alfa Romeo 33 Stradale тільки-тільки офіційно презентована, весь її тираж із 33 машин уже розпроданий: перший щасливчик отримає автомобіль у грудні 2024-го, а останній – аж у 2026 році.

Alfa Romeo 33 Stradale, яку справедливо вважають однією з найкрасивіших машин усіх часів, повернулася з чудовим суперкаром відразу у двох версіях – з силовими агрегатами EV і ДВС. Їх поєднує одне: запропонувати водіям продуктивність гоночних автомобілів на дорозі як з подвійним турбонаддувом V6, так і з повністю електричною трансмісією.

Обидва матимуть максимальну швидкість 333 км/год., а час розгону до сотні буде менше трьох секунд. Щоправда, подробиці про електричну модель дуже скупі, відомо лише про 750 к.с. (559 кВт/760 к.с.) і запас ходу WLTP 450 км.

Читайте також Alfa Romeо готує компактний кросовер

Про двигун V6 з подвійним турбонаддувом відомо, що він видаватиме 620 к.с. (462 кВт/629 к.с.), що співпадає з Maserati MC20, з яким Alfa має загальну частину апаратного забезпечення, включаючи компоненти шасі. V-подібна "шістка" працюватиме у парі з восьмиступінчастою трансмісію на подвійному зчепленні і з електронним диференціалом обмеженого тертя.

Зверніть увагу на висоту суперкара 33 Stradale відносно середнього росту людини – вище паска на поясі, але нижче грудей. Фото: Alfa Romeo

Нова 33 Stradale 2024 року матиме подвійну активну підвіску, що здатна піднімати передню частину для подолання "лежачих поліцейських". Підвіска кріпиться до Н-подібної рами та монококового шасі з вуглецевого волокна, що забезпечує легкість і жорсткість.

Дах тут з вуглецевого волокна та алюмінію допомагає підтримувати класичні двері-метелики. Для зменшення маси віконні рами зроблено з вуглецевого волокна, а панелі кузова виготовлено з полікарбонату.

Ретро-сучасний стиль розробників наче проклав місточок не тільки між минулим Alfa і її нинішнімим, але й вистелив доріжку у майбутнє – такий дизайн чаруватиме ще не одне десятиліття. Фото: Alfa Romeo

Тут два режими водіння, один з яких Strada (італ. вулиця) робить машину максимально комфортною та плавною, а вихлоп безшумний, якщо ви не розкрутите двигун понад 5000 об/хв. А ось у режимі Pista (Track) випускні клапани широко відкриваються і видають на-гора чистий звук від шістьох циліндрів, педалі стають більш чутливими, а підвіска налаштована на пріоритет управління, відтиснувши комфорт на другий план.

Читайте також Alfa Romeo Giulia отримала версію купе

У режимі екстреного найагресивнішого гальмування стрімкий 33 Stradale при швидкості 100 км/год завдяки системі Brembo зупиниться через… 33 метри.

Експерти Авто24 звернули увагу на доволі частеньку появу цифри "три": у назві моделі – 33, максимальна швидкість – 333 км/год., час розгону до сотні – менше 3 сек., гальмівний шлях – 33 метри...

Є ще одна відмінність від більшості сучасних автомобілів: Alfa Romeo не розміщує кнопку Quadrifoglio та будь-які пальчикові натискачі на кермі – воно створено для того, щоб ним керували автомобілем, а не тицяли пальцями. Задля цього кермо зробили чистим і простим, як дишло у возі.

І зовні, і безпосередньо в салоні ніби все просто, але водночас розкішно, стильно і навіть витончено елегантно. Фото: Alfa Romeo

Решту необхідних кнопок виділили на центральній консолі та, черпаючи натхнення з авіаційної промисловості, розмістили на даху, як у пілота літака. Салон тут з алюмінію, карбону і шкіри, що можна розцінити як агресивну простоту з елементами розкоші.

Щодо власників, то це комерційна таємниця. Alfa Romeo лише натякнула, що кілька машин продано у Північну Америку та інші регіони поза Європою. Цінник також не озвучено, ймовірніше там вартість перейде поріг в понад один мільйон доларів.