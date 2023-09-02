Несмотря на то, что Alfa Romeo 33 Stradale только-только официально представлена, весь ее тираж из 33 машин уже распродан: первый счастливчик получит автомобиль в декабре 2024-го, а последний – в 2026 году.

Alfa Romeo 33 Stradale, которую справедливо считают одной из самых красивых машин всех времен, вернулась с отличным суперкаром сразу в двух версиях – с силовыми агрегатами EV и ДВС. Их роднит главное: предложить водителям производительность гоночных автомобилей на дороге как с двойным турбонаддувом V6, так и полностью электрической трансмиссией.

Оба будут иметь максимальную скорость 333 км/ч, а время разгона до сотни будет меньше трех секунд. Правда, подробности об электрической модели очень маленькие, известно лишь о 750 л.с. (559 кВт/760 л.с.) и запас хода WLTP 450 км.

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О двигателе V6 с двойным турбонаддувом известно, что он будет выдавать 620 л.с. (462 кВт/629 л.с.), совпадающий с Maserati MC20, с которым Alfa имеет общую часть аппаратного обеспечения, включая компоненты шасси. V-образная "шестерка" будет работать в паре с восьмиступенчатой трансмиссией на двойном сцеплении и с электронным дифференциалом ограниченного трения.

Обратите внимание на высоту суперкара 33 Stradale относительно среднего роста человека – выше ремня на поясе, но ниже груди. Фото: Alfa Romeo

Новая 33 Stradale 2024 года будет иметь двойную активную подвеску, способную поднимать переднюю часть для преодоления "лежачих полицейских". Подвеска крепится к Н-образной раме и монококовому шасси из углеродного волокна, что обеспечивает легкость и жесткость.

Крыша здесь из углеродного волокна и алюминия помогает поддерживать классические двери-бабочки. Для уменьшения массы оконные рамы сделаны из углеродного волокна, а панели кузова изготовлены из поликарбоната.

Ретро-современный стиль разработчиков словно проложил мостик не только между прошлым Alfa и ее настоящим, но и устлал дорожку в будущее – такой дизайн будет радовать еще не одно десятилетие. Фото: Alfa Romeo

Здесь два режима вождения, один из которых Strada (итал. улица) делает машину максимально комфортной и плавной, а выхлоп бесшумным, если вы не раскрутите двигатель свыше 5000 об/мин. А вот в режиме Pista (Track) выпускные клапаны широко открываются и издают на-гора чистый звук от шести цилиндров, педаль становятся более чувствительной, а подвеска настроена на приоритет управления, отодвинув комфорт на второй план.

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В режиме экстренного агрессивного торможения стремительный 33 Stradale при скорости 100 км/ч благодаря системе Brembo остановится через… 33 метра.

Эксперты Авто24 обратили внимание на довольно частое появление цифры "три": в названии модели – 33, максимальная скорость – 333 км/ч, время разгона до сотни – менее 3 сек., тормозной путь – 33 метра.

Есть еще одно отличие от большинства современных автомобилей: Alfa Romeo не размещает кнопку Quadrifoglio и какие-либо пальчиковые кнопки на руле – оно создано для того, чтобы им управляли автомобилем, а не тыкали пальцами. Для этого руль сделали чистым и простым, как дышло в телеге.

И снаружи, и непосредственно в салоне вроде бы все просто, но в то же время роскошно, стильно и даже изящно элегантно. Фото: Alfa Romeo

Остальные необходимые кнопки выделили на центральной консоли и, черпая вдохновение из авиационной промышленности, разместили на крыше, как у пилота самолета. Салон здесь из алюминия, карбона и кожи, что можно расценить как агрессивную простоту с элементами роскоши.

Что касается владельцев, то это коммерческая тайна. Alfa Romeo лишь намекнула, что несколько машин продано в Северную Америку и другие регионы вне Европы. Ценник также не озвучен, вероятнее там стоимость перейдет порог более чем в один миллион долларов.