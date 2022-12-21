Alfa Romeo Giulia SWB Zagato дебютирует как двухместное купе с ретро-твистом. Она основана на модели Quadrifoglio, но имеет спецификации GTAm, сохраняя механическую коробку передач. Модель пока существует в единственном экземпляре.

После широкомасштабной тизерной компании Alfa Romeo и Zagato показали Giulia SWB. Как следует из названия, единственный в своем роде автомобиль начал свою жизнь как спортивный седан, прежде чем его колесную базу укоротили, чтобы создать элегантное двухдверное купе без задних сидений.

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Автомобилем-донором стала яркая модель Quadrifoglio из V6, но итальянский производитель кузовов обновил автомобиль до спецификации GTAm, сохранив шестиступенчатую механическую коробку передач.

Стиль передней части – это сочетание старого и нового, поскольку он черпает вдохновение с Alfa Romeo SZ и использует последний дизайн трехточечных светодиодных фар от обновленной Giulia 2023 года. Дизайн задней части Kammback похож на Giulia TZ, а массивное заднее крыло GTAm было удалено, чтобы создать более чистый внешний вид.

Прочный диффузор содержит двойные вертикальные ребра, окружающие двойные выхлопные трубы, чтобы повторить суперседан в его стиле Gran Turismo Alleggerita modificata. В типичном стиле Zagato, Giulia SWB имеет двойную крышу и вентилируемый капот. Помимо удаления задней двери, производитель кузовов также лишился обычных ручек передней двери, чтобы расчистить боковой профиль. На средней стойке установлена кнопка для открывания дверей. Практически все панели кузова были обновлены и сделаны из углеродного волокна.

Сердцем уникального купе Giulia является 2,9-литровый твин-турбо V6, соответствующий спецификациям GTAm, то есть он выдает 533 лошадиные силы и 600 ньютон-метров крутящего момента. В отличие от оригинального GTAm, который продается только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, мощность передается на колеса через шестиступенчатую механическую коробку Quadrifoglio.

После участия в фотосессии на автодроме «Ла Писта» в Арезе укороченный Giulia Coupe будет передан законному владельцу. Детали цены не разглашаются, но такой автомобиль, по-видимому, стоит больше миллиона долларов, учитывая, что Giulia GTAm продается дома в Италии почти за 200 000 долларов.