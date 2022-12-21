Alfa Romeo Giulia SWB Zagato дебютує як двомісне купе з ретро-твістом. Вона заснована на моделі Quadrifoglio, але має специфікації GTAm, зберігаючи механічну коробку передач. Модель поки що існує в єдиному екземплярі.

Після широкомасштабної тизерної кампанії Alfa Romeo та Zagato показали Giulia SWB. Як випливає з назви, єдиний у своєму роді автомобіль почав своє життя як спортивний седан, перш ніж його колісну базу вкоротили, щоб створити елегантне дводверне купе без задніх сидінь.

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Автомобілем-донором стала яскрава модель Quadrifoglio з V6, але італійський виробник кузовів оновив автомобіль до специфікації GTAm, зберігши шестиступінчасту механічну коробку передач.

Стиль передньої частини — це поєднання старого та нового, оскільки він черпає натхнення з Alfa Romeo SZ і використовує останній дизайн триточкових світлодіодних фар від оновленої Giulia 2023 року. Дизайн задньої частини Kammback схожий на Giulia TZ, а масивне заднє крило GTAm було видалено, щоб створити чистіший зовнішній вигляд.

Міцний дифузор містить подвійні вертикальні ребра, що оточують подвійні вихлопні труби, щоб повторити суперседан у його стилі "Gran Turismo Alleggerita modificata". У типовому стилі Zagato, Giulia SWB має подвійний дах і вентильований капот. Крім видалення задніх дверей, виробник кузовів також позбувся звичайних ручок передніх дверей, щоб розчистити бічний профіль. На середній стійці встановлена кнопка для відкривання дверей. Майже всі панелі кузова були оновлені та виготовлені з вуглецевого волокна.

Серцем унікального купе Giulia є 2,9-літровий твін-турбо V6, який відповідає специфікаціям GTAm, тобто він видає 533 кінські сили і 600 ньютон-метрів крутного моменту. На відміну від оригінального GTAm, який продається лише з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, потужність передається на колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач Quadrifoglio.

Після участі у фотосесії на автодромі «Ла Піста» в Арезе вкорочений Giulia Coupe буде переданий законному власнику. Деталі ціни не розголошуються, але такий автомобіль, мабуть, коштує більше мільйона доларів, враховуючи, що Giulia GTAm продається вдома в Італії майже за 200 000 доларів.