Малый кроссовер Alfa Romeo может выйти в свет уже в 2024 году. Это будет сестринская модель Jeep Avenger и Fiat 600.

Alfa Romeo не представит свой кроссовер B-сегмента до следующего года, но в сети уже появились удивительно четкие изображения. Это самый лучший (неофициальный) вид новой модели начального уровня от легендарной итальянской марки.

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Подобно Volkswagen Group, материнская компания Alfa Romeo Stellantis овладела искусством перепрофилирования одной платформы для нескольких моделей. Можно с уверенностью сказать, что маленький кроссовер, еще не получивший название, будет выглядеть иначе, чем механически родственные Jeep Avenger и Fiat 600, когда он дебютирует в 2024 году.

Насколько велик он будет? Новая субкомпактная модель от Alfa Romeo не отойдет слишком далеко от Avenger и 600. Первый имеет длину 4084 миллиметра, тогда как второй чуть больше – 4171 мм. Оба имеют примерно 1780 мм в ширину и 1520 мм в высоту, в то же время одинаковые колесные базы примерно 2560 мм.

Зная способ работы Stellantis, он, вероятно, будет продвигать чисто электрическую версию, но должна быть модель с мягким гибридом на бензине, которая будет повторять два других кроссовера. У Avenger и 600 с нулевым уровнем выбросов установлен передний электродвигатель мощностью 154 лошадиные силы, питающийся от аккумулятора на 54 кВт-ч. С полностью заряженным аккумулятором оба проедут 400 километров в комбинированном цикле WLTP. Jeep показала двойной двигатель Avenger 4x4 Concept, но пока неясно, планируется ли серийная версия.

Тем, кто предпочитает маленькие кроссоверы с двигателем внутреннего сгорания, стоит знать, что Avenger предлагается с трехцилиндровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом. 1,2-литровый мягкий гибрид имеет 100 л. и совмещается с шестиступенчатой механической коробкой передач в версии Jeep.

Как и в случае с Avenger и 600, эквивалентную модель Alfa Romeo будут собирать в Польше на заводе Stellantis в Тихом. Имя остается загадкой, хотя это будет не Бреннеро, как считалось ранее. Некоторые говорят, что может возродиться название «Арна», которое использовалось в середине 1980-х для хэтчбека.