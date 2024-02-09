Итальянский автопроизводитель представил свою самую мощную модель - электрический Abarth 600e. Авто предлагается в ограниченной версии Scorpionissima и будет выпущено всего 1949 единиц.

Abarth – итальянский производитель спортивных автомобилей, который совсем скоро будет праздновать свое 75-летие. Хотя компания начинала со спортивных автомобилей, с 1950-х годов он расширил отношения с другими итальянскими автопроизводителями, особенно с Fiat.

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Впоследствии компания Fiat полностью выкупила Abarth, однако компания не потеряла своей самобытности. Были также времена, когда бренд Abarth мог вообще навсегда исчезнуть, однако в 2007 году Fiat сделал все возможное, чтобы возродить компанию. Сейчас оба автопроизводителя принадлежат концерну Stellantis.

Abarth все еще поставляет уникальные, высокопроизводительные автомобили с легендарным скорпионом на капоте, с использованием компонентов Fiat. Его последнее творение, Abarth 600e – полностью электрическая дань Fiat 600 50-60-х годов, но с гораздо большей мощностью и "злым" оттенком Hypnotic Purple.

Производство авто начнется в Милане, вскоре после финального тестирования. Серийное производство начнется с ограниченного количества в 1949 единиц специальной версии Scorpionissima.

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Abarth заявляет, что их последняя модель была создана, чтобы быть уникальной в сегменте электромобилей. Она оснащена механическим дифференциалом, чтобы предложить поклонникам бренда жесткую управляемость, стабильность и тягу.

Автомобиль также оснащен высокопроизводительными шинами, разработанными совместно с поставщиком шин для Formula E, поэтому 600e звучит так, будто имеет все задатки быть трековым болидом. Это вполне правдивое впечатление, ведь авто имеет мощность в 240 л.с.

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Более подробной информации о технической составляющей автомобиля еще не раскрыли. Ожидается, что Stellantis раскроет большинство деталей во время официальной презентации модели.