Спортивная модель, созданная на базе Fiat 500e, разгоняется до сотни за 7 секунд.

Компания Abarth представила свою первую полностью электрическую модель, которая базируется на Fiat 500e и имеет несколько отличий от донора. Abarth 500e имеет особый обвес в сочетании с более спортивной конфигурацией шасси, более мощным электродвигателем, новыми режимами вождения и «генератором звука», благодаря чему он ревет, как бензиновый Abarth.

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Обновленная силовая установка электродвигателя выдает 153 л.с. и 235 Нм крутящего момента у Abarth 500e, что означает увеличение на 36 л.с. и 15 Нм по сравнению с Fiat 500e. Благодаря усилению мощности хот-хэтч разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7 секунд, что на целых 2 секунды быстрее Fiat.

В то же время у этого электрического хэтчбека на 10 л.с. меньше, чем у бензинового Abarth 595, который скоро будет снят с производства. Несмотря на небольшую разницу в мощности, Abarth описывает 500e как «быстрее и более увлекательно как в городском, так и в пригородном режиме» по сравнению с его аналогами с двигателем ДВС благодаря «улучшенному распределению веса, лучшему крутящему моменту и более широкой колесной базе».

Интересно, что в пресс-релизе ничего не упоминается о модернизации шасси Fiat 500e, которая, как ожидается, будет включать в себя более жесткую подвеску и быстрое рулевое управление. Однако автопроизводитель показал, что электромобиль на одну секунду быстрее на трассе Misto Alfa Handling Track в Балокко, чем флагман Abarth 695, намекающий на схожую настройку, ориентированную на трассу.

Водитель Abarth 500e имеет доступ к трем режимам вождения по выбору. Turismo уменьшает мощность до 134 л. Scorpion Street дает доступ к полной мощности при максимальном рекуперативном торможении, тогда как Scorpion Track – для максимального режима ускорения.

Говоря о запасе хода, Abarth 500e сохранил батарею на 42 кВт-ч своего собрата Fiat, но выиграл от новой системы быстрой зарядки на 85 кВт. Это может увеличить запас хода примерно на 40 км менее чем за 5 минут, в то время как зарядка от 0 до 80% происходит за 35 минут. Abarth не предоставил нам данные о запасе хода, но можно с уверенностью предположить, что он будет меньше, чем 321 км Fiat 500e.

Abarth не является поклонником бесшумных электромобилей, поэтому он придал своей новой модели четкие звуки. Во-первых, мелодия Nino Rota Fiat 500e заменена звуком «звучащей гитары», который звучит, когда вы впервые двигаетесь более 20 км/ч. Кроме того, есть опциональная система «Генератор звука», воспроизводящая рев бензинового двигателя Abarth. К счастью, есть выключатель для этой довольно спорной функции, которая понравится некоторым поклонникам Abarth, а другим будет неудобно.

Зрительно наиболее впечатляющим изменением в Abarth 500e по сравнению со скромным Fiat является обновленное лицо. Он сохранил внешний вид без решетки, но имеет надписи Abarth и более глубокий бампер со спортивными искусственными воздухозаборниками. Со стороны поражает кислотно-зеленый оттенок, уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски, графика Abarth и боковые юбки. Сзади изменения ограничиваются вставкой диффузора из-за отсутствия выхлопных труб.

Abarth 500e доступен как в трехдверном хэтчбеке, так и в двухдверном кабриолете, причем последний получил встроенный задний спойлер, поскольку он уже был у хэтчбека. Для запуска Abarth 500e компания анонсировала версию Scorpionissima, ограниченную 1949 единицами в честь года основания компании.

Abarth 500e Scorpionissima Edition доступен для предварительного онлайн-бронирования – эксклюзивно для членов сообщества Abarth в течение первого месяца. Abarth не назвала конкретные даты, но мы ожидаем, что первые поставки 500e состоятся в 2023 году. Первоначально электромобиль будет предлагаться в Европе, но компания планирует экспортировать его на другие рынки, включая Японию и Бразилию.