Кросовер Fiat 500X стане більшим і просторішим всередині, а також отримає нові опції. Уперше в лінійці моделі з'явиться електрична версія.

Fiat розробляє друге покоління моделі 500X. Компактний кросовер мають представити у 2024 році. Про це стало відомо журналістам сайту Carscoops.

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Нинішній кросовер Fiat 500X випускають з 2014 року, тобто він є однією з найстаріших моделей у лінійці італійської марки. Прототипи нової його генерації проходять тести, а тепер в інтернет потрапили рендери моделі.

Новий Fiat 500X серйозно зміниться. Кросовер підросте приблизно до 4,4 м завдовжки, тобто підніметься на клас вище. Дизайн збереже ретро-риси і буде витриманий у дусі електромобіля Fiat 500. Зокрема, залишаться характерні круглі фари.

У салоні з'явиться віртуальна приладова панель. Також очікується розширення переліку систем активної безпеки.

Кросовер Fiat 500X побудують на платформі Stellantis БМР, як Citroen C4, новий Jeep Avenger та Opel Mokka. Він отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,2 та 1,5 л, доповнені 48-вольтною гібридною установкою, а дизельних версій більше не буде.

Натомість очікується електромобіль Fiat 500X. Швидше за все, такий кросовер отримає 156-сильний мотор і батарею на 54 кВтг від Peugeot e-308. Його запас ходу становитиме приблизно 400 км.