Нове покоління компактних фургонів та мінівенів Doblо створоене на платформі концерну Stellantis та буде випускатись на одному з його заводів.

П'ята генерація моделі Doblо уніфікована з аналогічними моделями концерну Stellantis, до якого тепер входить італійський Fiat. Як і одноплатформенні Citroen Berlingo, Peugeot Rifter та Opel Combo, новинка представлена в пасажирському та вантажному варіантах, а також у двох варіантах довжини кузова й трьох конфігураціях – Van, Crew Cab та Combi.

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Пасажирська версія буде випускатись лише з електроприводом, а для вантажної, крім електромотора, передбачено кілька варіантів ДВЗ. Дизельна лінійка представлена 1,5-літровим 100-сильним варіантом з механічною КП, а також його 130-сильним виконанням з МКП або 8-ступіневим "автоматом". Крім того, покупці можуть замовити варіант з 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к.с.

Екологічно чиста версія E-Doblо оснащується електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) та батареєю на 50 кВт год, яка дозволяє подолати до 280 км (за циклом WLTP). Максимальна швидкість електромобіля досягає 130 км/год, а всі 260 Нм крутного моменту доступні відразу після старту. Використання швидкісної зарядної станції потужністю 100 кВт дозволить зарядити батарею до 80% її місткості на 30 хвилин.

У списку опцій є 5-дюймовий екран камери заднього виду замість традиційного дзеркала Водій може самостійно вибирати режим руху – Normal, Eco чи Power. Режим Eco дозволить подолати максимальну відстань, а вибір режиму Power дозволить проїхати заданий маршрут максимально швидко.

Версія E-Doblо здатна перевозити до 800 кг, а у довгобазному варіанті вміщує 2 євро палети та має об'єм вантажного відділення до 4,4 м3. Варіанти Doblо із ДВЗ мають вантажність до 1 тонни.

Новинка має широкий набір систем безпеки та допомоги водію, включаючи систему автоматичного розпізнавання знаків, екстреного гальмування, підтримання руху у смузі тощо. Всі версії Doblо та E-Doblо будуть вироблятися на заводі концерну Stellantis в іспанському Віго.