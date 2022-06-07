Мова йде про Renault Kangoo Van та Master.

Renault оновлює свою лінійку повністю електричних легких комерційних авто, починаючи з абсолютно нового Kangoo Van E-TECH Electric і нового Master E-TECH Electric 52 кВт.

Kangoo Van E-TECH Electric

Повністю новий Kangoo Van E-TECH Electric продовжує традиції свого попередника з ДВС, того ж самого фургона, що здобув перемогу у конкурсі ‘Міжнародний фургон року 2022’.

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Завдяки розміщенню батареї під панеллю підлоги, вантажопідйомність фургона залишається без змін і становить близько 3.9м3 вантажного простору у версії L1 (4.9м3 для довгомірної моделі, що буде випущена пізніше), 600 кг корисного навантаження (800 кг для довгомірної моделі), і 500 кг тягового зусилля.

Серед інших характеристик виділяється оригінальна і унікальна «Сезам відкрийся від Renault» з найширшим відкриттям бокових дверей на ринку, що становить 1.45 м, інноваційна висувна внутрішня галерея ‘Easy Inside Rack’, три передніх сидіння з можливістю складання спинки середнього сидіння для створення універсальної робочої поверхні, а також близько 60 літрів відділень для зберігання у салоні включно з шухлядкою ‘Renault Easy Life’.

Завдяки своєму новому літій-іонному акумулятору 45 кВт, що складається з 8 незалежних та легко відновлювальних модулів, новий Kangoo Van E-TECH Electric може похвалитися запасом ходу до 300 км згідно з циклом стандарту WLTP.

Доступний на версіях із зарядкою 22 кВт, акумулятор оснащений системою рідинного охолодження і електричного опору, що дозволяє використання у правильному температурному режимі і, таким чином, підтримує його автономність і зменшує час процесу заряджання.

Акумулятори мають гарантію 8 років або 160 000 км. Протягом цього інтервалу відбувається їх безкоштовна заміна, якщо їх ємність зменшується до менш ніж 70% їх номінальних показників (SoH).

Новий Kangoo Van E-TECH Electric оснащений мотором 90 кВт, що може похвалитися 245 Нм миттєвого крутного моменту для забезпечення плавної і спокійної їзди за будь-яких умов. Режим Eco, що обмежує вихідну потужність і максимальну швидкість транспортного засобу, допомагає оптимізувати загальне споживання енергії і найкраще підходить для використання при перевезенні легкого вантажу.

Водій може обрати один з трьох режимів рекуперативного гальмування:

Sailing (індикатор на дисплеї B1): обмежений рекуперативний режим, підходить для автобанів і швидкісних ділянок дороги

Drive (B2): типовий рекуперативний режим для універсального використання, що створює відчуття керування авто з ДВС при відпусканні педалі газу

Brake (B3): максимальний рекуперативний режим для використання у заторах і на міських дорогах.

На новому Kangoo Van E-TECH Electric традиційним гідравлічним гальмам допомагає система ARB (Adaptive Regenerative Brake System – адаптивна система рекуперативного гальмування), що максимально збільшує об’єм відновленої електроенергії, незалежно від обраного режиму гальмування.

Набір комбінацій режимів їзди / гальмування означає, що водії можуть обрати між шістьома різними стилями водіння оптимальний для зручності та збереження запасу ходу відповідно до своїх потреб, а також дорожніх умов.

Інформація стосовно обраного режиму їзди, управління електроенергією і електронною системою допомоги водію (ADAS) виводиться на повністю регульовану, на вибір, 10-дюймову цифрову панель приладів.

Щоб забезпечити найкращий запас ходу у всі пори року, новий Kangoo Van E-Tech Electric регулює кондиціонування повітря за допомогою теплової помпи. Вона забезпечує підігрів зимою і охолодження влітку, працюючи за принципом реверсивного кондиціювання. Підігрів наповнює пасажирське відділення калоріями, відновленими ззовні, в той час як кондиціювання забирає калорії з пасажирського відділення, щоб випустити їх назовні. Теплова помпа забезпечує оптимальну ефективність, коли температура знаходиться у межах -15 і +15°C. На додачу до забезпечення першокласного кліматичного комфорту, вона зберігає автономність. Ця особливість дозволяє вам додатково зберегти до 85 км ходу у циклі стандарту WLTP!

І наостанок, новий Kangoo Van E-TECH Electric має підігрів лобового скла, переднього ряду сидінь і керма в якості додаткових опцій. Ці характеристики дарують ще більше кліматичного комфорту і, разом з тим, не виснажують акумулятор.

Для заряджання акумутяора новий Kangoo Van E-TECH Electric пропонує на вибір три види зарядних пристроїв:

У стандартній комплектації пропонується два види бортової зарядки:

Трифазний зарядний пристрій 11 кВт, що підходить для усіх видів домашньої зарядки

22 кВт трифазний зарядний пристрій для прискореного заряджання на терміналах громадського користування.

У якості опції до 22 кВт зарядного пристрою, 80 kW пристрій для швидкої зарядки постійного струму, щоб відновлювати до 170 км автономної роботи (у циклі WLTP) за 30 хвилин.

Батарея нового Kangoo Van E-TECH Electric потребує 2 г 40 хв, щоб зарядитися з 15% до 80% при підключенні до навісної зарядної станції 11 кВт Wallbox і менш ніж 6 годин у випадку з 7.4kW Wallbox.

І нарешті, завдяки мобільному застосунку MyRenault або Renault Easy Link для мультимедійної системи, новий Kangoo Van E-TECH Electric має спеціальний набір підключених сервісів (у країнах з автомобілями з підключеними сервісами), таких як:

графік заряду батареї з дистанційним моніторингом статусу процесу зарядки

попередній підігрів/охолодження пасажирського салону

знаходження точок підзарядки в дорозі

визначення доступних місць призначення відповідно до залишку заряду батареї.

Renault Master Van E-TECH Electric

Великий електричний фургон Renault Master Van E-TECH Electric 52 кВт оснащений новим 52 кВт акумулятором і таким чином збільшив свій запас ходу згідно зі стандартом WLTP до 200 км.

Так само як і на новому Kangoo Van E-TECH Electric, традиційним гідравлічним гальмам допомагає система ARB (Adaptive Regenerative Brake System – адаптивна система рекуперативного гальмування), що максимально збільшує об’єм відновленої електроенергії, незалежно від обраного режиму гальмування.

Фургон має режим Eco – обмеження максимальної потужності і швидкості, що у парі з шинами з низьким опором забезпечує максимальне збереження запасу ходу і комфорт водіння.

Існує два типи заряджання батареї фургону:

Однофазний 7.4 кВт зарядний пристрій змінного струму, що підходить для всіх видів домашньої зарядки.

22 кВт зарядний пристрій постійного струму для швидкої зарядки на терміналах громадського користування, що дозволяє відновлювати до 50 км автономної роботи (у циклі WLTP) за 45 хвилин.

Акумулятор нового Master Van E-TECH Electric 52 кВт потребує 5 годин, щоб досягти 80% заряду при підключенні до навісної зарядної станції 7,4 кВт Wallbox і 10 годин при заряджанні на 3.7 кВт вдома.

Новий Master E-TECH Electric 52 кВт оснащений енергоефективним електромотором потужністю 57 кВт (76 к.с.). Він ідеально підходить для їзди міськими і приміськими дорогами з повною свободою дій.

Новий Master Van E-TECH Electric 52 кВт буде доступним у 15 версіях (на противагу шести у оригінальні версії) з вибором трьох варіантів довжини і трьох варіантів висоти, доступні 3.1 т і 3.5 т, коли з’явиться можливість замовлення, а згодом й 3.8 т. Чотири версії фургону пропонують об’єм вантажного відділення від 8 до 15 м3. Дві версії ‘cab-floor’ мають шасі L2 або L3 та ідеально підходять для переробки на безбортову, самоскидну чи великогабаритну платформу з корисним об’ємом до 20 м3.

Повністю електрична версія має таку ж вантажопідйомність, як і її колега з ДВС з одним із найбільших корисних об’ємів у своїй категорії.

Новий 52 кВт Master Van E-TECH Electric також успадкував всі інноваційні особливості панелі керування від ДВС версії:

Поличку ‘Easy Life’, розташовану над відділенням для рукавичок, що відчиняється простим натисканням і дає:

Додатковий робочий простір

Місце для перерви на обід з великим центральним підстаканником

Містку 10.5л шухляду ‘Easy Life’ зі зручним доступом

Індукційну зарядка для мобільного

Док-станцію для планшету у центральній частині панелі приладів

Мультимедійну систему R-link Evolution infotainment system

Оснащений Системою попередження про виїзд зі смуги (LDW), заднім паркувальним асистентом і камерою заднього виду, новий 52 кВт⋅год Master Van E-TECH Electric має найновішу удосконалену систему допомоги водію (ADAS):