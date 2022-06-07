Новое поколение компактных фургонов и минивэнов Doblо создано на платформе концерна Stellantis и будет выпускаться на одном из его заводов.

Пятое поколение модели Doblо унифицировано с аналогичными моделями концерна Stellantis, в который теперь входит итальянский Fiat. Как и одноплатформенные Citroen Berlingo, Peugeot Rifter и Opel Combo, новинка представлена ​​в пассажирском и грузовом вариантах, а также в двух вариантах длины кузова и трех конфигурациях – Van, Crew Cab и Combi.

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Пассажирская версия будет выпускаться только с электроприводом, а для грузовой кроме электромотора предусмотрено несколько вариантов ДВС. Дизельная линейка представлена ​​1,5-литровым 100-сильным вариантом с механической КП, а также его 130-сильным исполнением из МКП или 8-ступенчатым "автоматом". Кроме того, покупатели могут заказать вариант с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.

Экологически чистая версия E-Doblо оснащается электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и батареей на 50 кВтч, позволяющей преодолеть до 280 км (по циклу WLTP). Максимальная скорость электромобиля достигает 130 км/ч, а все 260 Нм крутящего момента доступны сразу после старта. Использование скоростной зарядной станции мощностью 100 кВт позволит зарядить батарею до 80% ее вместимости за 30 минут.

В списке опций есть 5-дюймовый экран камеры заднего вида вместо традиционного зеркала. Водитель может самостоятельно выбирать режим движения – Normal, Eco или Power. Режим Eco позволит преодолеть максимальное расстояние, а выбор режима Power позволит проехать заданный маршрут максимально быстро.

Версия E-Doblо способна перевозить до 800 кг, а в длиннобазном варианте вмещает 2 евро паллеты и имеет объем грузового отделения до 4,4 м3. Варианты Doblо из ДВС имеют грузоподъемность до 1 тонны.

Новинка имеет широкий набор систем безопасности и помощи водителя, включая систему автоматического распознавания знаков, экстренное торможение, поддержание движения в полосе и т.д. Все версии Doblо и E-Doblо будут производиться на заводе концерна Stellantis в испанском Виго.