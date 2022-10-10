Кроссовер Fiat 500X станет больше и просторнее внутри, а также получит новые опции. Впервые в линейке модели появится электрическая версия.

Fiat разрабатывает второе поколение модели 500X. Компактный кроссовер должны представить в 2024 году. Об этом стало известно журналистам сайта Carscoops.

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Нынешний кроссовер Fiat 500X выпускают с 2014 года, то есть он является одной из старейших моделей в линейке итальянской марки. Прототипы новой его генерации проходят тесты, а теперь в интернет попали рендеры модели.

Новый Fiat 500X серьезно изменится. Кроссовер подрастет примерно до 4,4 м длиной, то есть поднимется на класс выше. Дизайн сохранит ретро-черты и будет выдержан в духе электромобиля Fiat 500. В частности, останутся характерные круглые фары.

В салоне появится виртуальная приборная панель. Также ожидается расширение списка систем активной безопасности.

Кроссовер Fiat 500X построят на платформе Stellantis БМР, как Citroen C4, новый Jeep Avenger и Opel Mokka. Он получит бензиновые турбомоторы объемом 1,2 и 1,5 л, дополненные 48-вольтной гибридной установкой, а дизельных версий больше не будет.

В то же время ожидается электромобиль Fiat 500X. Скорее всего, такой кроссовер получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт·ч от Peugeot e-308. Его запас хода составит приблизительно 400 км.