Спортивна модель, створена на базі Fiat 500e, розганяється до сотні за 7 секунд.

Компанія Abarth представила свою першу повністю електричну модель, яка базується на Fiat 500e і має кілька відмінностей від донора. Abarth 500e має особливий обвіс у поєднанні зі більш спортивною конфігурацією шасі, потужнішим електродвигуном, новими режимами водіння та «генератором звуку», завдяки чому він реве, як бензиновий Abarth.

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Починаючи з оновленої силової установки, електродвигун видає 153 к.с. і 235 Нм крутного моменту в Abarth 500e, що означає збільшення на 36 к.с. і 15 Нм у порівнянні з Fiat 500e. Завдяки посиленню потужності хот-хетч розганяється від 0 до 100 км/год за 7 секунд, що на цілих 2 секунди швидше, ніж Fiat.

Водночас цей електричний хетчбек має на 10 к.с. менше, ніж бензиновий Abarth 595, який скоро буде знято з виробництва. Попри невелику різницю в потужності, Abarth описує 500e як «швидший і більш захоплюючий як у міському, так і в приміському режимі» порівняно з його аналогами з двигуном ДВС завдяки «покращеному розподілу ваги, кращому крутному моменту та ширшій колісній базі».

Цікаво, що в прес-релізі нічого не згадується про модернізацію шасі Fiat 500e, яка, як очікується, включатиме більш жорстку підвіску та швидке рульове керування. Проте автовиробник показав, що електромобіль на одну секунду швидше на трасі Misto Alfa Handling Track у Балокко, ніж флагман Abarth 695, що натякає на схожу настройку, орієнтовану на трасу.

Водій Abarth 500e має доступ до трьох режимів водіння на вибір. Turismo зменшує потужність до 134 к.с. Scorpion Street дає доступ до повної потужності при максимальному рекуперативному гальмуванні, тоді як Scorpion Track – для максимального режиму прискорення.

Говорячи про запас ходу, Abarth 500e зберіг батарею на 42 кВт-год свого побратима Fiat, але виграв від нової системи швидкої зарядки на 85 кВт. Це може збільшити запас ходу приблизно на 40 км менш ніж за 5 хвилин, тоді як зарядка від 0 до 80% відбувається за 35 хвилин. Abarth не надав нам дані про запас ходу, але можна з упевненістю припустити, що він буде меншим, ніж 321 км Fiat 500e.

Abarth не є прихильником безшумних електромобілів, тому він надав своїй новій моделі чіткі звуки. По-перше, мелодію Nino Rota Fiat 500e замінено звуком «бринькаючої гітари», який звучить, коли ви вперше рухаєтесь понад 20 км/год. Крім того, є опціональна система «Генератор звуку», яка відтворює ревіння бензинового двигуна Abarth. На щастя, є вимикач для цієї досить суперечливої ​​функції, яка сподобається деяким шанувальникам Abarth, а іншим буде незручно.

Візуально найбільш вражаючою зміною в Abarth 500e порівняно зі скромним Fiat є оновлене обличчя. Він зберіг зовнішній вигляд без решітки, але має написи Abarth і більш глибокий бампер зі спортивними штучними повітрозабірниками. Збоку вражає кислотно-зелений відтінок, унікальні 18-дюймові легкосплавні диски, графіка Abarth і бічні спідниці. Ззаду зміни обмежуються вставкою дифузора через відсутність вихлопних труб.

Abarth 500e доступний як у трьохдверному хетчбеку, так і у дводверному кабріолеті, причому останній отримав вбудований задній спойлер, оскільки він уже був у хетчбека. Для запуску Abarth 500e компанія анонсувала версію Scorpionissima, обмежену 1949 одиницями в честь року заснування компанії.

Abarth 500e Scorpionissima Edition доступний для попереднього онлайн-бронювання — ексклюзивно для членів спільноти Abarth протягом першого місяця. Abarth не назвала конкретних дат, але ми очікуємо, що перші поставки 500e відбудуться у 2023 році. Спочатку електромобіль буде пропонуватися в Європі, але компанія планує експортувати його на інші ринки, включаючи Японію та Бразилію.