Родстер создан в единственном экземпляре в честь 55-й годовщины Победы Abarth 1000 SP в 500-километровых гонках на Нюрбургринге.

Родстер Abarth 1000 SP представляет собой модифицированный Alfa Romeo 4C. Он выполнен в стилистике трекового спорткара Fiat Abarth 1000 SP в 1966 году, который стал лучшим на немецком автодроме в гонках на выносливость.

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Низкий острый нос автомобиля 1966 года, плавные изгибы крыльев и множество вентиляционных отверстий прекрасно передают стилистику исторического автомобиля, перенесенную в современную плоскость. Возможно, задний бампер выглядит немного неуклюже, но в целом нео-ретрокар выглядит очень хорошо.

В техническом плане Abarth 1000 SP идентичен Alfa Romeo 4С. Он имеет тот же четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 1742 кубических сантиметров, обеспечивающий мощность в 240 лошадиных сил, и размещен в том же шасси из углеродного волокна и алюминия.

Автомобиль создан в единственном экземпляре, поэтому приобрести его не получится, но его можно будет увидеть на одном из европейских автосалонов, если они восстановятся после пандемии, или в музее Abarth.

Фото: Abarth 1000 SP / Autoblog