Фирменные реставрации приобретают популярность не только среди производителей автомобилей премиум-класса, как Bentley, Bugatti, Aston Martin, Mercedes-Benz или Porsche - Mazda решила восстановить свой ретрофутуристичный концепт, с которого началась история спорткаров серии MX.

История Mazda насчитывает четыре поколения родстеров MX-5, компактное спортивное купе MX-3 и два поколения большей двухдверки MX-6. А началось все с концепта MX-81, известного также, как Bertone Aria 1981 года.

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Концепт Mazda MX-81 был обнаружен в запасниках фирменного музея японской марки Нобухиро Ямамото – бывшим менеджером программы четвертого поколения MX-5 и одним из разработчиков роторного двигателя. Он был в восторге от концепта, который неплохо сохранился до наших дней, поэтому решил, что машину нужно реставрировать. MX-81 был немедленно отправлен в итальянское представительство Mazda, а оттуда – в SuperStile, что в Турине, для проведения реставрации.

Основой для концепта Bertone Aria/Mazda MX-81 стал хэтчбек Mazda 323. Автомобилю полностью переделали кузов и интерьер – внутри появился телевизионный экран, расположенный в почти прямоугольным рулем, а также передние сиденья сдвигаются в сторону. Под капотом концепта был 1,5-литровый турбомотор с отдачей около 130 лошадиных сил.

Фото: исторические концепты Mazda MX / Carscoops, Allcarindex

После MX-81 было еще несколько концептов MX. В 1983 году был представлен MX-02 – пятидверный хэтчбек с большими окнами, аэродинамическими крышками задних колес и большими равными бортами. Он также имел подруливающие задние колеса и экран за рулем. А в 1985 году Mazda показала концепт MX-03 – приземистое купе с управлением на задних колесах, которое контролировалось специальным рычагом. Купе имело чрезвычайно низкий коэффициент сопротивления воздуху – Cd составил всего 0,25. На Токийском автосалоне 1987 года японцы показали концепт MX-04 – переднемоторное купе с задним приводом и с съемными стеклопластиковыми панелями кузова.

Фото: Mazda MX-81 / Bertone Aria / Mazda

Все эти концепты предшествовали серийному спорткару Mazda MX-5 Miata, который появился только через два года, после MX-04.